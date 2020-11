Manchmal fragt man sich ja, auf welche Ideen Buchverlage kommen. Zum Beispiel bei diesem Mini-Kochbuch, das mich, was die Aufmachung betrifft, verteufelt an meine Grundschulzeit erinnert. Damals - keine Ahnung, ob das jetzt noch so ist - reichte man nämlich an alle, die man mochte, sein Poesiealbum weiter. Die Person des Vertrauens schrieb dann ein Gedicht rein und verzierte das Ganze mit einer schönen Zeichnung oder einem putzigen Glitzerbildchen. Wenn man Glück hatte. Manchmal stellte sich auch heraus, dass die Person des Vertrauens einen weniger gut leiden konnte, als man dachte. Dann stand da ein doofer Reim oder eine hässliche Zeichnung oder - schlimmer noch - eine Doublette, weil dem Schreiberling nichts Besseres eingefallen war als die Kopie irgendeiner vorherigen Seite.

Sie suchen noch mehr Ideen zum Selberkochen? Hier finden Sie über 100 Rezepte für jeden Tag.

Mag sein, dass in Zeiten von Corona das Verlangen nach platten Kalendersprüchen wieder steigt - und sei es nur, um sich ein wenig einzulullen. Für "Das Leben ist schön" - im Handel erst ab Januar - scheint das zu gelten. Auf dem babyblauen Cover rosé Mini-Gugelhupfe zwischen rosaroten Ranunkeln, und jedes Kapitel leitet ein neuer Kalenderspruch ein. Kostprobe: "Lebe für die Momente, die Du nicht in Worte fassen kannst." Klarer Fall: Diese Kladde ist was für Mädchen, nicht für Jungs.

Das Leben ist schön - Rezepte und Wünsche für einen perfekten Tag, Hölker Verlag 2021, 80 Seiten, 14 Euro. Erst erhältlich ab... Foto: Hölker Verlag / promo

Eigentlich schade, denn für das kleine Buch spricht - pardon: "Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden" -, dass es viele gute Rezeptideen für die schnelle Alltagsküche enthält. Wenn man nicht ständig durch Phrasen wie "Das Leben ist ein bunter Strauß der Möglichkeiten" unterbrochen würde, hätte man glatt Lust, sich durch die Vorschläge zum Brunch, zur Tea Time, zum Dinner und zur Happy Hour zu probieren. Also tippen wir mit dem Finger irgendwo zwischen die Seiten, schlagen beherzt auf, hoffen, wir landen nicht bei einem Kalenderspruch - und, ja! - erwischen den Vorschlag für ein prima Grünes Hähnchen-Curry!

DAS REZEPT

Zutaten (für 4 Portionen)

für das Curry

400 g Hähnchenbrustfilet

250 g Champignons

100 g Zuckerschoten

3 EL Kokosöl

2 EL grüne Currypaste

600 ml Kokosmilch

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

zum Servieren

½ Bund Thai-Basilikum

½ Bund Koriander

1 Limette

Zubereitung

Das Hähnchenbrustfilet abbrausen und grob würfeln. Die Champignons putzen und vierteln. Die Zuckerschoten waschen und in feine Streifen schneiden.

1 EL Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und das Hähnchen 5 bis 7 Minuten bei mittlerer Hitze braten. Auf einen Teller geben und beiseitestellen.

1 EL Kokosöl in die Pfanne geben und die Pilze darin 7bis 10 Minuten bei mittlerer Hitze braten. Auf einen Teller geben und beiseitestellen.

Das restliche Kokosöl in der Pfanne erhitzen und die Currypaste kurz darin braten. Hähnchen, Pilze und Kokosmilch zufügen und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Die Zuckerschoten zufügen und 1bis 2 Minuten weiterköcheln. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Zum Servieren Thai-Basilikum und Koriander abbrausen, trockentupfen und hacken. Die Limette heiß abwaschen und in Spalten schneiden. Das Curry auf Schälchen verteilen, mit den Kräutern bestreuen und mit Limettenspalten servieren.