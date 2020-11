Mal kurz checken, das haben wir doch eigentlich immer in Haus: Zwiebeln, Knoblauch, Eier, Zitrone, rotes Pesto im Glas, fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal. Auf den Einkaufszettel müssen also nur noch eine Tüte Tiefkühl-Blattspinat und Lachsfilet. Geht doch!

Das hat sich almost everybody's darling Jamie Oliver doch wieder prima ausgedacht. In seinem neuesten Buch, das sich an den meistgekauften Lebensmitteln der Verbraucher orientiert und sie davor bewahren will, aus Mangel an Ideen immer das Gleiche zu fabrizieren, liefert er pro Hauptzutat sieben Variationen. Alle Rezepte sind alltagstauglich und schnell zuzubereiten.

Foto: Verlag Dorling Kindersley / promo

Mal sehen, was ihm zu Lachs einfällt. Aha, gedämpft mit Teriyaki-Sauce, als Sashimi mit Sesam und Chili, knusprig gebraten und süßsauer mit Minze und Puffreis. Auf Tortilla mit Mango und Avocado oder als scharfes Sandwich mit Jalapeños, Joghurt und Koriander. Und ein Ofengericht, der Fisch, gefüllt mit Garnelen...

Das alles macht schon wirklich Appetit - und keines der Gerichte hat mehr als um die 500 Kalorien pro Portion. Prima, da können wir uns ja mit Augenmaß ernähren - also, ab morgen. Heute schlagen wir zu und gönnen uns eine Portion mit 712 Kalorien, zumindest rechnet Oliver das so vor. Vielleicht schafft man ja auch zwei. Im Lachs stecken ja ohnehin gesunde Fette, da denken wir uns mal nichts. Und das bisschen Butter im Blätterteig machen wir mit dem Sonntagsspaziergang wieder wett. Also, läääuft!

DAS REZEPT

Zutaten (für 4 Personen)

1 Zwiebel

Olivenöl

4 Knoblauchzehen

500 g Tiefkühl-Blattspinat

320 g Butter-Blätterteig (aus dem Kühlregal)

4 Lachsfilets à ca. 130 g (aus nachhaltiger Quelle, ohne Haut, sorgfältig entgrätet

2 große Freilandeier

1 gehäufter EL rotes Pesto

1 Zitrone

Zubereitung

Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Die Zwiebel schälen, hacken und in einer großen beschichteten Pfanne mit 1 EL Olivenöl bei mittlerer Temperatur erhitzen.

Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Zusammen mit der Zwiebel 10 Minuten anschwitzen, bis er weich wird, dabei regelmäßig umrühren. Den Spinat hinzufügen und zugedeckt 5 Minuten dünsten.

Den Deckel abnehmen und den Spinat weitere 5 Minuten garen, bis sämtliche Flüssigkeit verkocht ist. Den Spinat abschmecken.

Den Blätterteig entrollen und mit dem Papier auf ein Backblech legen. Den Spinat auf dem Teig verteilen, rundherum einen 5 Zentimeter breiten Rand frei lassen. Die Lachsfilets auf den Spinat legen, dazwischen jeweils einen Zentimeter Abstand lassen. Nun die Teigränder mithilfe des Papiers nach oben umschlagen, so dass die Füllung schön eingefasst ist – die Mitte bleibt frei.

Die Eier verquirlen, den Teig mit etwas verquirltem Ei bestreichen und das Blech für 15 Minuten in den Ofen schieben (untere Schiebeleiste).

Inzwischen das Pesto unter das restliche verquirlte Ei rühren. Sobald die 15 Minuten vorbei sind, das Blech aus dem Ofen nehmen und die Eiermischung über den Lachs und in die Lücken gießen. Für weitere 15 Minuten zurück in den Ofen schieben, bis der Teig goldbraun und das Ei gestockt ist.

In Stücke teilen und mit der in Spalten geschnittenen Zitrone servieren.