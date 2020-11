Basilikum ist der heimliche Hauptdarsteller in diesen schnell gebratenen und aufregend scharfem Thai-Hackgericht. Aber Basilikum ist in Thailand nicht gleich Basilikum. Dort gibt es drei gängige Sorten, die sich geschmacklich deutlich unterscheiden. Für das Pad kaphrao gai khai dao nimmt man im Idealfall Kaphrao, das ein pfeffrig scharfes Aroma hat und an seinen leicht pelzigen, gezackten Blättern zu erkennen ist. Gibt’s nicht im Asialaden? Dann geht auch Thai-Basilikum, das spitze Blätter und eine ätherische Anis-Note hat.

Wer kein Hühnerhack bekommt (oder es nicht selber hacken will), das Gericht ist in Thailand auch mit Rinder- oder Schweinehack gängig. Und wer es gerne besonders authentisch will: In Thailand kommt auch ein Spiegelei aufs Hack, das in viel Öl angebraten, bzw. eher frittiert wird, bis die Ränder braun und knusprig sind, das Eigelb aber noch flüssig ist. So oder so, wenn die Tage dunkler und die Nächte kälter werden, bringt dieses scharfe, aromatische Stir fry ordentlich Leben in die Küche.

DAS REZEPT

Zutaten (2 Personen)7 Knoblauch Zehen

5 Chili Schoten (am besten die kurzen, roten Birds eye Chilis)

500 g gehacktes Hühnerfleisch

2 Tl Fischsauce

1 Tl Austernsauce

1 Tl Sojasauce

1 Tl Puderzucker

1 lange rote Chili

25 g Basilikum

Für die Dip-Sauce

2 El Fischsauce

2 sehr dünn geschnittene Chilis

Zubereitung

In einen Mörser die Knoblauchzehen stoßen, bis sie zu einem Mus werden. Die Chilis hacken (wer‘s nicht zu scharf will, vorher entkernen), und mit der Knoblauchpaste vermengen. Öl in einer Pfanne stark erhitzen, die Knoblauch-Chili-Paste kurz anbraten, dann unter ständigem Rühren das Hühnerhack zugeben. Kurz bevor das Fleisch durch ist, die Fischsauce zugeben (das Geheimnis dieses asiatischen Universaldips lesen Sie hier). Nach einer Minute auch die Austernsauce, Sojasauce, Puderzucker und die lange, in Streifen geschnittene Chili untermengen. Mit 75 Ml Wasser angießen, kurz aufkochen lassen, die Basilikumblätter zugeben. Noch zwei, drei mal umrühren, dann servieren.

Dazu passt eine Schale Jasminreis und ein Dip aus Fischsauce mit hauchdünn geschnittenen Chilis: Einfach 2 El Fischsauce mit fein in Ringen geschnittenen Chilis mischen. Fischsauce riecht recht streng. Bisschen Frische kann man mit einem Spitzer Limette und einer Prise Puderzucke zufügen.