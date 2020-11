Pizzateig ist eine Religion für sich: welches Mehl? Wie hoch soll der Rand sein? Wie dick der Boden? Verwendet man Sauerteig, frische oder Trockenhefe? Und mag man sie knusprig oder fluffig? Es gibt zig Möglichkeiten, ich habe viele probiert, kann aber nicht sagen, dass ich eine finale Empfehlung habe. Persönlich mag ich Pizza am Liebsten, die aus Sauerteig gemacht wurde, sie schmeckt vollmundiger und der Teig hat ein leicht säuerliches Aroma, was gut zu den dunklen Röstnoten passt, die sich bei mir immer einstellen.

Den Pizzateig bekomme ich von echten Profis in Prenzlauer Berg, von Luisa kocht, zum Beispiel, oder vom italienischen Feinkostmarkt Viani, der auch eine Filiale in Schöneberg unterhält. Von letzterem habe ich ein Rezept für Sauerteig-Pizza ans Ende des Textes gestellt. Spoiler: Es ist für Tüftler mit viel Geduld.

Mir geht es heute um den Belag, denn da hat sich bei uns eine Version durchgesetzt (der Jüngste gibt den Ton an ...), die ungewöhnlich erscheint, aber super schmeckt.

Die Basis bildet eine Margherita, darauf kommen aber noch in der Pfanne geröstete Kartoffeln und Frühlingszwiebeln, vermutlich eine türkische Idee, der italienische Klassiker mit Kartoffelscheiben und Rosmarin auf einer "weißen" Pizza schmeckt völlig anders.

Bevor der Belag und die Tomatensauce aufgetragen werden, wird der Pizzateig kurz vorgebacken, so wird er knuspriger -... Foto: Kai Röger

Rezept - Pizza mit scharfen Kartoffeln und Frühlingszwiebeln

Zutaten für 1 Pizza

250 g Pizzateig

300 g Kartoffeln, geschält und in 1 Zentimeter große Würfel geschnitten

300 g Tomaten stückig aus der Dose

1 Mozzarella

3 Frühlingszwiebeln

1 TL scharfes Paprikapulver

50 ml Olivenöl

Salz

frisches Basilikum und Chilipulver nach Geschmack

Zubereitung

Den Ofen auf 250 Grad vorheizen.

Die Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, das Weiße vom Grünen trennen.

Die Kartoffelwürfel in der Pfanne mit der Hälfte des Olivenöls knusprig braten.

Das Weiße der Frühlingszwiebeln und das Paprikapulver zugeben, nur noch kurz in der heißen Pfanne schwenken und von der Hitze nehmen. Salzen und nach Lust mit Chilipulver nachschärfen. Beiseitestellen.

Der Teig wird mit den Händen, nicht mit dem Nudelholz geplättet. Foto: Kai Röger

Den Teig niemals ausrollen, so drückt man die Luftblasen raus und die Pizza wird ein Brett. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit den Händen auseinanderdrücken, bis er gleichmäßig dünn ist. Auf Backpapier und einem Blech kurz Ruhen lassen.

Im heißen Ofen ca. 3-5 Minuten vorbacken, erst dann belegen.

Tomaten auf dem Pizzaboden verteilen, leicht salzen.

Die Kartoffeln und den in Scheiben geschnittenen Mozzarella auf der Pizza verteilen. Im Ofen fast fertig backen (ca. 8-10 Minuten).

Das Frühlingszwiebelgrün und das restliche Olivenöl darübergeben.

Im Ofen fertig backen, maximal 2 Minuten, dann sollte der Rand kräftig Farbe angenommen haben und der Käse verlaufen sein.

Variante

Man kann die Pizza natürlich belegen wie man will, ich lege mir auf einer Seite immer noch ein paar Sardellenfilets, Kapern und hauchdünn geschnittene Knoblauchscheiben drauf, gieße Olivenöl gleich darüber und lasse den Mozzarella weg.

Pizza halb-und-halb: vorne Kartoffeln, hinten Knoblauch, Kapern und Sardellenfilets Foto: Kai Röger

Und hier noch die Sauerteiganleitung für Tüftler von "Viani"

Zutaten für 2-4 Pizzen

500 Mehl Typo 00, der Ausmahlgrad ist mit unserem 405 zu vergleichen, das italienische Mehl enthält aber mehr Klebeeiweiß, was hilfreich ist.

100 g Hefepulver für Natursauerteig (Livieto Madre)

330 ml Wasser

10 ml Olivenöl

2 TL Salz

5 g Frischhefe

Zubereitung

Mehl auflockern, Lievito Madre und Wasser in die Küchenmaschine geben, 2 Minuten kneten.

30 Minuten ruhen lassen.

Öl, Salz und Hefe zugeben, 5 Minuten kneten.

Den Teig in eine Schüssel umfüllen.

Am aromatischsten wird der Teig, wenn er eine Nacht im Kühlschrank bleibt. Dann aus dem Kühlschrank nehmen und auf Zimmertemperatur noch einmal 3 Stunden gehen lassen.

Den Backofen auf 250 °C vorheizen.

Den Teig auf eine mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche geben und leicht mit Mehl bestäuben. Dünn ausbreiten, auf ein Backblech geben und nach Lust belegen..