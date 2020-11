Nichts leichter als eine schnelle Gemüsepfanne aus dem Backofen. Ein bisschen schälen und schnippeln - am liebsten kleine Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Strauchtomaten, dazu Knoblauchzehen in der Schale, denn das Innere wird nach dem Backen zu Mus - Gewürze und gutes Olivenöl drüber, rein in den vorgeheizten Ofen, und nach etwa 20 Minuten ist das Essen fertig. Wenn man die Fettpfanne mit Backpapier auslegt, muss man noch nicht mal groß abwaschen. Es gibt so viele gemüsige Kombinationen auszuprobieren, man kann das Ganze mit Sauerrahm oder Kräuterquark oder Tzatziki und Schafskäse auf den Tisch bringen oder es zusammen mit angebratenem Speck oder Salsiccia kredenzen ...

Die ausgezeichnete Kochbuchautorin Meike Peters, die einen eigenen Food-Blog betreibt, hat sich für ihr (von mir schon mehrfach wärmstens empfohlenes) Buch "365 - jeden Tag einfach kochen und backen" eine besondere Kombination einfallen lassen: einen lauwarmen Salat, in dem Birnenscheiben und Radicchio als knackige Elemente mitspielen dürfen. Kürbis, schreibt sie, liebe sie sehr, stapele selbst geerntete Hokkaido-, Butternut- und Muskatkürbisse jeden Herbst auf ihrer Küchen-Fensterbank und überlege sich dann neue Rezepte dafür. Aus diesem Salat mit nussigem englischem Blauschimmelkäse macht Kürbis "eine Mahlzeit, die geradezu vor Farben und Aromen strotzt".

DAS REZEPT

Zutaten (für 2 bis 4 Personen)

für den Salat

340 g geputzter Kürbis (bevorzugt geschälter Butternut oder Hokkaido mit Schale - in 2,5 cm dicke Spalten geschnitten)

8 Schalotten (ungeschält und der Länge nach halbiert

75 ml Olivenöl

flockiges Meersalz

schwarzer Pfeffer (fein gemahlen)

140 g geputzter Radicchio (zerpflückt)

1 große, feste Birne (entkernt und in dünne Spalten geschnitten)

60 g Stilton (zerkrümelt)

1 EL frische Thymianblätter

für das Dressing

3 EL Olivenöl

1 EL dunkler Balsamico-Essig

1 EL weißer Balsamico-Essig

1 TL Honig

feines Meersalz

frischer Pfeffer (fein gemahlen)

Zubereitung

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Für den Salat Kürbisspalten in einer Hälfte einer großen Auflaufform verteilen und die Schalotten in der anderen. Beidesmit dem Olivenöl vermengen, großzügig mit flockigem Salz und Pfeffer würzen und 15 Minuten im Ofen rösten, dann wenden und weitere 15 Minuten garen, bis das Gemüse goldbraun und zart ist.

Die Kürbisspalten auf einen Teller legen, die Schalotten einige Minuten abkühlen lassen, dann häuten und zum Kürbis geben.

Für das Dressing Olivenöl, beide Essigsorten und den Honig in einer Schale verrühren und mit feinem Salz sowie Pfeffer abschmecken.

Radicchio, Birne, Kürbis und Schalotten in überlappenden Schichten auf Tellern anrichten. Mit Stilton und Thymian bestreuen, mit Dressing beträufeln und sofort servieren.