"A Hund isser scho", würde der Bayer über Jamie Oliver sagen. Recht hätte er. Denn der britische TV-Starkoch vermarktet sich brillant selbst, aber zeigt eben auch, weil selbst mit vier Kindern gesegnet, ein Herz für die Familie und für kochgestresste Eltern. Mit jedem neuen Kochbuch, mit jeder neuen Sendereihe schafft er es, davon zu überzeugen, dass täglich mindestens eine warme Mahlzeit nicht nur notwendig, sondern auch in nullkommanichts zuzubereiten ist.

Dabei hat der Kerl super Ideen, ein Repertoire an ähnlichen Gerichten immer neu zu variieren, Kochzeiten zu minimieren - ja, sogar den Abwasch! -, dass man ihn knutschen möchte. Sie merken schon, ich bin ein echter Fan geworden, zumal er sein Wissen locker, unaufgeregt, überzeugend und mit einem verschmitzten Lächeln im runden Backpfeifengesicht rüberbringt. Er regt Normalverbraucher an, kreativ zu werden - und das kann jeder ja gerade jetzt bestens gebrauchen.

Eine Fülle von Variationen

"7 mal anders - Je 7 Rezeptideen für Deine Lieblingszutaten", Jamie Oliver, Dorling Kindersley 2020, 320 Seiten, 26,95 Euro Foto: Dorling Kindersley / promo

"7 mal anders", heißt sein jüngster Coup - und es lohnt, sich nicht nur das Buch zuzulegen, sondern auch die TV-Sendungen dazu anzusehen. Da begegnen einem in Olivers heimischem Garten, Frau und Kinder, als sei die ganze Szenerie Alltag. Die Kleinsten quengeln nach Essen, stören den Dreh, dürfen ab und zu auch selber mitkochen - und am Ende bringt Papa in Birkenstock-Latschen und kurzer Hose die fertig zubereiteten Gerichte auf großen Platten an den Gartentisch, und alle mampfen los.

Kann mich kaum entscheiden

Je mehr von den Gerichten aus dem Buch man sich ansieht, desto schwerer kann man sich entscheiden. Als mir klar wurde, wie Oliver in ein paar Minuten ein cremiges Gratin aus Gnocchi und Gemüse zubereitet (und für eine Art Bechamel einfach einige Gnocchi mit Milch und Käse in den Mixer haut), dabei parallel noch ein in rohen Schinken gewickeltes, Pesto-bestrichenes Stück Filet in den Ofen schiebt, um keine halbe Stunde später eine Portion davon genüsslich auf den Teller zu laden, dachte ich: Muss ich empfehlen. Dann sah ich sein schnelles Curry mit Garnelen und Reis aus der Pfanne und schwenkte um: nein, lieber das! Jetzt ist es das Schweinefilet mit Hoisinsauce geworden - und ich hoffe, Sie versuchen sich daran, ehe sie auf seinen Jerk-Chicken-Burger mit gegrillter Ananas umschwenken. Meine Güte!

DAS REZEPT: Schweinefleisch in Hoisinsauce, gedämpftes Fladenbrot und einiges zum Bestreuen

Zutaten (für 4 Personen)

250 g selbsttreibendes Mehl (oder Weizenmehl Type 405, mit 2½ TL Backpulver vermischt),

etwas Mehl zum Verarbeiten

500 g Schweinefilet am Stück aus artgerechter Tierhaltung

Olivenöl

1 Salatgurke

4 Frühlingszwiebeln

200 g Radieschen

1 Kopfsalat

30 g Wasabi-Erbsen

4 EL Hoisinsauce

Zubereitung

Das Mehl mit 1 kleinen Prise Meersalz in eine große Schüssel häufen. 150 ml Wasser unterrühren und den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 2 Minuten kneten; zudecken und ruhen lassen.

Das Fleisch von Sehnen und Häuten befreien, dann in zwei dicke Stücke schneiden und rundherum mit schwarzem Pfeffer einreiben.

In einer beschichteten Pfanne (Durchmesser 30 cm) bei mittlerer bis hoher Temperatur 1 EL Olivenöl erhitzen. Das Fleisch darin etwa 15 Minuten braten, bis es gerade eben durchgegart ist; dabei regelmäßig wenden.

Die Schale der Gurke mit einer Gabel von oben nach unten dicht an dicht einritzen, die Gurke in dünne Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen und in Röllchen schneiden, die Radieschen in feine Scheiben. Die Salatblätter abtrennen. Die Wasabi-Erbsen im Mörser zerstoßen.

Das Fleisch auf einen Teller heben, die Pfanne auf dem Herd lassen. Die Hoisinsauce gleichmäßig auf das Fleisch verteilen, danach das Fleisch ruhen lassen.

In die Pfanne 5 Millimeter hoch Wasser gießen. Einen großes Stück Backpapier dünn mit Öl einreiben. Den Teig daraufsetzen und behutsam zu einem Kreis (30 cm Durchmesser) ausziehen. Mit einem Messer vorsichtig Viertel markieren. Das Papier so zurechtschneiden, dass es mit dem Teig in die Pfanne passt, und vorsichtig hineinlegen. Das Fladenbrot zugedeckt 5 Minuten dämpfen, bis es durchgegart ist.

Alles auf den Tisch stellen, so dass sich jeder selbst bedienen kann (fertig in nur 25 Minuten).