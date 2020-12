Übersetzt heißt das Gericht "Schäferpastete" - und das natürlich nur, weil das Hack darin normalerweise vom Lamm, keinesfalls vom Schäfer stammt. Immer besteht dieses britische Traditionsmahl aus zwei Schichten: unten aus Hack, obenauf aus Kartoffelmus. Das können die Franzosen ähnlich, sie nennen ihren Hack-Kartoffelauflauf, den ein Apotheker erfunden haben soll, "Hachis Parmentier". Klingt schon unwiderstehlich und auch irgendwie gemütlich. Denn solch eine Pie ist schnell vorbereitet, und den Rest erledigt der Backofen.

Natürlich waren Pies auch immer schon ein Reste-Essen, verwendet werden kann jede Sorte Hack. Oder aber Fisch, dann heißt sie eben Fisherman's Pie. Und wer's lieber vegetarisch mag, wählt als Basis eine Schicht tomatisierter dicker Bohnen oderein anderes proteinhaltiges Gemüse oder frische Pilze.

"Wild &Cosy - Wärmnde Rezepte für kalte Tage", Julia Cawley, Saskia van Deelen, Vera Schäper, Thorbecke Verlag 2020, 176 Seiten,... Foto: Thorbecke / promo

Der britische Starkoch Jamie Oliver empfiehlt in seinem neuen Kochbuch "7 mal anders" (Verlag Dorling Kindersley) allein drei verschiedene Pie-Rezepte. An denen kommt man schwer vorbei, trotzdem empfehle ich heute ein anderes aus dem attraktiven Winterkochbuch "Wild & Cosy" des Erfolgstrios Cawley/ van Deelen/ Schäper. Vielleicht, weil mich die Rezeptur mit Rinderhack und -fond und etwas Worcestershiresauce so überzeugt. Oder weil das Foto so viel Appetit macht. Oder weil ich vor lauter Gier auf Ofengerichte den Auflauf aus geschmorter Hochrippe mit Makkaroni-Schafskäsekruste auf der Buchseite davor auch gleich noch ausprobieren will...

DAS REZEPT: Shepherd's Pie - Hackragout mit Kartoffelpüree-Kruste

Zutaten (4 Personen)

2 Möhren

1 Stange Lauch

1/8 Sellerieknolle

500 g Rinderhack

1 Zwiebel

1 - 2 Knoblauchzehen

1 TL frische Thymianblättchen

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

1 EL Tomatenmark

1 Spritzer Worcestershiresauce

200 ml Rinderfond

500 g mehligkochende Kartoffeln

80 ml Milch

100 g Butter

Zubereitung

Möhren waschen, schälen, klein würfeln. Lauch putzen, gründlich waschen und in feine Ringe schneiden. Sellerie waschen, schälen, klein würfeln.

Rinderhack in einer Pfanne ca. 5 Minuten kräftig anbraten, bis es krümelig wird. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln, in dei Pfanne geben und weitere 4 bis 5 Minuten mitbraten. Geschnittenes Gemüse zugeben und mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen. Das Tomatenmark und die Worcestershiresauce unterrühren. Den Rinderfond angießen und ca. 40 Minuten leise köcheln lassen, bis der Fond fast vollständig eingekocht ist.

Inzwischen die Kartoffeln schälen, waschen, in Salzwasser gar kochen und abgießen. Milch und Butter in einem Topf erhitzen, zu den Kartoffeln geben, und alles zu einem geschmeidigen Püree verarbeiten. Mit Salz abschmecken.

Die Hacksauce in einer Auflaufform füllen, das Kartoffelpüree darauf verteilen und in der Mitte des Backofens ca. 25 bis 30 Minuten goldbraun überbacken.