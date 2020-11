Seit einiger Zeit habe ich einen TV-Kanal abonniert, der kostenpflichtig ist, aber für geringes Geld zu haben. Mein Kabel-Anbieter fütterte mich für einen Monat damit an und hatte mich gleich an der Angel. Hätte nie gedacht, dass in Corona-Zeiten nicht nur kochen, backen und Rezepte sammeln mehr Spaß macht, sondern auch Kochsendungen gucken. Ich rede nicht von idiotischen TV-Duellen deutscher Privatsender, sondern von Reportagen etwa über Länderküchen oder super Kochprofis. Und ich gestehe: Ich bin ich auch bekennender Fan des britischen Promi-TV-Kochs Jamie Oliver. Der Typ hat einfach Ideen, einen zu überzeugen, das tägliche unaufwändige Kochen sei so notwendig wie das tägliche Zähneputzen. Während des ersten Lockdowns sendete er - verstrubbelt und unrasiert - von zu Hause aus.

"7 mal anders - Je 7 Rezeptideen für deine Lieblingszutaten", Jamie Oliver, Dorling Kindersley 2020, 320 Seiten, 26,95 Euro Foto: Verlag Dorling Kindersley / promo

Sein neuester Coup befasst sich mit den von Verbrauchern am häufigsten gekauften Zutaten, etwa Hühnerbrust, Lachsfilet, Hackfleisch, Eier, Kartoffeln, Brokkoli, Nudeln. Für jede Zutat hat er sich sieben, in schlichte Gerichte verpackte Varianten einfallen lassen. "7 mal anders" heißt seine TV-Reihe und auch sein neues Kochbuch (Verlag Dorling Kindersley). Jedes Rezept kommt mit maximal acht Zutaten aus, die Nährstoffbilanz ist ausgewogen. Essen für die ganze Familie und ohne schlechtes Gewissen. In diesem Sinne: Danke für die Inspiration.

Und weil Pasta mit cremiger Sauce und knusprigen Bröseln einfach jedem schmeckt, kochen wir die als erstes nach. In einer halben Stunde ist alles fertig.

DAS REZEPT

Zutaten (für 4 Personen)

100 g altbackenes Sauerteigbrot

2 Knoblauchzehen

ein halber Kopf Blumenkohl (ca. 400 g)

Olivenöl

1 Zwiebel

400 ml Milch (1,5 Prozent Fett)

300 g Spaghetti

70 g Cheddar-Käse

Zubereitung

Das Brot in Stücke zupfen und in den Mixer geben. Den Knoblauch schälen und hinzufügen, die schönen Blätter vom Blumenkohl hineinstückeln, noch einen halben EL Olivenöl dazugeben und alles zu relativ feinen Bröseln verarbeiten. In eine große beschichtete Pfanne geben und die Brösel bei mittlerer Hitze in 15 Minuten goldbraun und knusprig rösten, ab und zu umrühren.

Inzwischen die Zwiebel schälen und mit dem Blumenkohl, samt Strunk, grob hacken. Die knusprigen Brösel in eine Schüssel geben, die Pfanne wieder auf den Herd stellen. Die Milch hineingießen, das gehackte Gemüse dazugeben, nur leicht zum Sieden bringen und zugedeckt bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Gleichzeitig die Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe garen. Kurz bevor die Pasta fertig ist, vorsichtig die Blumenkohlmischung in den Mixer gießen (Säubern ist nicht nötig), den Käse dazureiben und das Ganze pürieren, bis eine glatte Sauce entstanden ist. Sorgfältig abschmecken und zurück in den Topf gießen. Die Spaghetti in ein Sieb abgießen, dabei einen Becher des Kochwassers auffangen.

Die Pasta in die Sauce geben, falls nötig, etwas Kochwasser dazugießen, und mit den knusprigen Bröseln bestreut servieren.