Wenn ich mal gar nicht weiß, was ich abends auf die Schnelle kochen soll, gibt's immer die eine Lösung: Gemüse aus dem Backofen. Meist halbierte Kartoffeln, Knoblauchzehen (noch in der Schale, weil das Innere nach dem Garen als Mus herausgedrückt werden kann), dann Karotten, Tomaten, Zwiebeln, manchmal Fenchel - und was sonst gerade weg muss. Würzen, gutes Olivenöl drüber, 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen - Bingo. Während alles brutzelt, kann man ja noch etwas Quark oder ein Sößchen dazu anrühren. Kennt jeder.

Interessanter wird es, wenn zum Schnellgericht noch Fleisch oder Fisch kommen soll. Schließlich möchte alles gleichzeitig saftig gar werden, also muss man wissen, wann was aufs Blech soll. Und was soll ich sagen: Auch da hilft natürlich ein Buch weiter. Kate McMillan, kalifornische Kochlehrerin und Event-Planerin, die außerdem ein Catering-Unternehmen betreibt, hat eines herausgegeben, das sozusagen jeden Kochtopf überflüssig macht. Motto: 1 Blech, 50 Gerichte. Gemüsepizza auf Blätterteig ist, in einem Aufwasch gemacht, so easy wie Gemüse mit Spiegeleiern, Lammkoteletts mit Gemüsespießen so leicht wie gebratener Cesar Salad mit Lachs.

"Das Blech-Kochbuch - 1 Blech, 50 Gerichte". Kate McMillan, Callwey Verlag 2020, 112 Seiten, 20 Euro Foto: Callwey / promo

Für sie ist der einfachste Weg der beste. Sie guckt beim Kochen am liebsten in die Röhre, denn "die hohe Temperatur versiegelt die Zutaten, deren natürlicher Zuckergehalt die Karamellisation in Gang setzt". Und der Abwasch hinterher kann auch noch minimiert werden: Backblech mit Öl besprühen oder bepinseln, bei Fleisch mit geölter Alufolie, bei Fisch oder Gemüse mit Backpapier belegen. Da muss hinterher keiner mit dem Spachtel ran.

Probieren Sie's aus; das Foto wirkt schon mal vielversprechend. Salat aus dem Ofen? Aber sicher!

DAS REZEPT: Nizza-Salat mit Gelbflossen-Thunfisch und Aioli

Zutaten (für 4 Personen)

für die Olivenöl-Dill-Aioli

1 Knoblauchzehe

grobkörniges Salz

1 großes Ei, zzgl. 1 großes Eigelb

125 ml Rapsöl

125 ml Olivenöl

2 EL frisch gehackter Dill

400 g Kartoffeln (gelb oder rot mit dünner Schale), halbiert

150 g grüne Bohnen

400 g Kirschtomaten

4 EL natives Olivenöl extra

frisch gemahlener Pfeffer

2 Gelbflossen-Thunfisch-Steaks (à ca. 250 g)

150 g Cailletier-Oliven (Nizza-Oliven) ohne Kern

3 große, hart gekochte Eier, geschält und halbiert (nach Belieben)

1 Zitrone, in Spalten

Zubereitung

Für die Aioli den Knoblauch mit einer Prise Salz im Mixer fein zerkleinern. Ei und Eigelb zugeben und kurz mixen. Raps- und Olivenöl in einem Messbecher vermengen. Bei laufendem Mixer langsam wenige Tropfen Öl zum Ei gießen, dann in stetem Fluss das

restliche Öl zugießen. Weitermixen, bis alles gut vermengt ist. In eine Schüssel füllen, den Dill unterrühren und die Aioli mit Salz abschmecken. Bei Zimmertemperatur durchziehen lassen.

Den Ofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen.

Kartoffeln, Bohnen und Kirschtomaten jeweils in einer eigenen Schüssel mit je 1 Esslöffel Olivenöl vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Thunfischsteaks auf beiden Seiten mit dem restlichen Öl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Kartoffeln mit der Schnittfläche nach unten auf einer Seite des Backblechs platzieren und 8 Minuten im heißen Ofen backen, bis sie gerade weich werden. Die Bohnen und die Kirschtomaten gleichmäßig auf der anderen Seite des Backblechs verteilen, so dass noch Platz für die Steaks und Oliven bleibt, und 5 Minuten garen. Das Gemüse umrühren. Thunfisch und Oliven gleichmäßig auf dem Backblech verteilen. Alles weitere 10 Minuten garen, bis der Thunfisch gar und das Gemüse gabelzart ist.

Kartoffeln, Bohnen, Tomaten, Thunfisch und Oliven auf einem großen Servierteller anrichten. Mit den Eiern, falls verwendet, und den Zitronenspalten garnieren und sofort mit der Aioli servieren.