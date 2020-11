Allzu lange dauert es nicht mehr, bis Donald Trump seinen letzten Eimer Chicken Wings im Weißen Haus mit Diet Coke runtergespült hat. Was dann kommt, wird auch kulinarisch anders sein. Naja, Jedenfalls ein bisschen. Joe Biden liebt Eis und Pasta, Kamala Harris steht auf Tuna Melt-Sandwiches. Jedenfalls war es einer der lustigeren Momente des vergangenen Wahlkampfs, als sie ein Rezept auf Instagram postete. Da zeigte sie ihrem Parteigenossen Mark Warner wie man Sandwich-Klassiker ordentlich grillt. Der Senator von Virginia versuchte zuvor bei seinen Wählern zu punkten, indem er eine Variante mit Scheiblettenkäse in die Mikrowelle schob (er wurde trotzdem wiedergewählt).

Soweit man das in dem Video erahnen kann: Harris' Sandwich dürfte durchaus essbar sein. Na gut, mit einem besseren Brot als dem labberigen Toast könnte man noch was rausholen, ansonsten scheint die Balance zwischen cremig (Mayonnaise, Cheddar), frisch (Staudensellerie, fein gewürfelt), salzig (Thunfisch), leicht scharf (rote Zwiebeln) und sauer (ein Spritzer Zitrone) gut aufzugehen.



Das Praktische am Tuna-Melt: Die meisten Zutaten hat man eigentlich fast immer zu Hause. Wer ordentlichen Dosenthunfisch will, nimmt etwa den von Followfish (in Olivenöl), eine ziemlich gute Fertigmayonnaise macht die japanischen Firma Kewpie, gibt’s im Asialaden.

DAS REZEPT

Zutaten (2 Personen)

2 große Scheiben Sauerteigbrot

1 Dose Thunfisch

50 g Mayonnaise

½ Stange Staudensellerie, fein gewürfelt

½ rote Zwiebel, fein gewürfelt

1 Spritzer Zitrone

4 Scheiben Cheddar-Käse (oder Gruyere oder nicht zu alter Gauda) zum Überbacken

Salz, Pfeffer, Petersilie

Zubereitung

Das Brot gut toasten, damit der Thunfischsalat, der da gleich draufkommt, nicht durchsuppt. Die Grillfunktion des Ofens auf 200 Grad vorheizen. Den Thunfisch mit allen Zutaten gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Paste reichlich aufs Brot geben (ca. im Verhältnis 2:1).Mit dem Käse belegen und für etwa fünf Minuten in den Ofen schieben, bis der Käse geschmolzen ist.