Der „Hot Toddy“ stammt aus einer Zeit, als Alkohol noch als Medizin durchging. Mit der Mischung aus Alkohol, Zitrone, Honig und heißem Wasser könne man jede Grippe besiegen, davon war ein in den USA lebender schottischer Arzt überzeugt, der den Drink in den 1750er-Jahren erstmals dokumentierte – und maßgeblich zu seiner Beliebtheit beitrug. Das erste Rezept erschien dann 1862 in Jerry Thomas’ berühmten „Bartender’s Guide“. Damals mit Zucker, Brandy, heißem Wasser und Muskatnuss. Brandy blieb die gängige Spirituose bis eine Blattlausplage 1870 die französische Weinernte praktisch ruinierte. Dann kam der Whiskey ins Spiel. Genauer: Rye, Bourbon oder Scotch.

Eigentlich sei er ein Drink, der zuhause gemacht wird, wenn es draußen kalt wird, sagt Erik Pfauth, der mit „Drink Syndikat“ Cocktail-Boxen mit Zutaten und Rezepten zum Selbermixen zusammenstellt. Mit dem „Hot Toddy“ beschäftigt er sich schon lange. Derzeit erobere der Urahn der heiß getrunkenen Cocktails auch die Barszene: „In den letzten Jahren wurde er in den USA und Großbritannien immer populärer, Spirituosenhersteller haben das Thema entdeckt, Bartender entwickeln neue Rezepte.“ Etwa mit Sake, gereiftem Brandy oder Single Malt Whiskey. Drei Rezepte samt Zutaten stecken in der Box des „Drink Syndikats“, die gerade in einer Neuauflage erschienen ist.

Über Alternativen zum Glühwein hat sich auch das Barteam vom „Blend“ um Steffen Sinzinger seine Gedanken gemacht und mit dem „Hot Campari“ einen originellen heißen Aperitif erfunden. Er besteht aus Campari, Riesling, Apfelsaft und Mangosirup. Perfekt zu Plätzchen (oder auch ohne) ist wiederum der Hot Coffee, den die Röststätte erfunden hat. Die Mischung aus Filterkaffee, einem weihnachtlich gewürzten Punsch und Kaffeelikör wirkt jeder Hinsicht anregend. Und er schmeckt auch zu Hause auf der Couch.

Heißer Aperitif: "Hot Campari" mit Riesling, Apfelsaft und Mangosirup. Foto: Mike Wolff

Hot Toddy klassisch

1 Bio-Zitrone

2 EL Honig

4 Cl Whiskey (Bourbon)

1 Stange Zimt

4 Nelken

1 Zitronenzeste

Eine Prise Muskat

Von der Zitrone zwei Zesten hobeln, Saft pressen, mit Honig vermischen, Gewürze zugeben und mit dem Whiskey aufgießen. 250 Ml Wasser zum Kochen bringen und aufgießen. Warm servieren.

Hot Toddy für Fortgeschrittene

50ml milder bis leicht rauchiger Scotch Whisky

30ml Kirsch-Wacholder-Sirup

2TL Cranberrysaft

2-3TL frischer Zitronensaft

Zitronenzeste

Rosmarinzweig

Dieses Rezept ist eine vereinfachte Variante des „Anfora Seaside Toddy“ aus dem Hot Toddy-Set des Drink Syndikats. Für den Wachholdersirup 4TL getrocknete Wacholderbeeren in einen kleinen Topf geben und zerdrücken. 150ml Wasser hinzugeben und eine Handvoll Kirschen (etwa Schattenmorellen). Zum Kochen bringen. 150g Zucker hinzugeben, gut umrühren und fünf Minuten köcheln lassen. Anschließend durch ein feines Sieb abgießen. Dann alle Zutaten vereinen. 50-100ml heißes Wasser über den Drink geben und kurz verrühren. Eine Zitronenzeste über dem Drink mehrmals andrücken und in den Drink geben. Den Rosmarinzweig in die Hände klatschen und ebenfalls beigeben.

Hot Campari

4 cl Campari

2 cl Riesling

8 cl Apfelsaft

2 cl Mangosirup

Auch ein Aperitif kann warm sein, findet die Barcrew des „Blend“ in Charlottenburg. Praktisch auch: Dieser originelle Drink ist im Nu gemacht. Alle Zutaten bis auf den Campari miteinander erwärmen. Erst zum Schluss den Campari zugeben, verrühren und in ein Glas einschenken. Cincin!

Perfektes Kekse-Pairing: ein Hot Coffee mit Kaffeelikör. Foto: Röststätte / promo

Hot Coffee

Kaffeelikör

Filterkaffee

5 Gläser Schattenmorellen mit Sud

5 Zimtstangen

3 Sternanis

5 Nelken

2 geriebene Tonkabohnen

3 Vanillestangen (Abrieb)

2 Esslöffel brauner Zucker

200 g Ingwer in Stücken ohne Schale

1 Orange geschält in Stücken

300 ml frisch gepresster Orangensaft

1 Liter Wasser

Alle Zutaten bis auf den Filterkaffee und den Kaffeelikör unter mittlerer Temperatur zwei Stunden köcheln lassen. Anschließend alles durch ein Sieb geben. Die Hälfte der Tasse mit der aufgewärmten Punschbasis (Zutaten reichen für zwei Liter) und mit frisch gebrühtem Filterkaffee befüllen, am besten einer mit einem schokoladigen Geschmacksprofil. Pro Portion 2cl Kaffeelikör zugeben. Mit frisch gebrühtem Filterkaffee auffüllen, umrühren und warm servieren.