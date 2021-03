Ich muss einfach immer wieder mal reinschauen: Das Wien-Kochbuch von "Neni"-Erfinderin Haya Molcho, diese wahrhaft appetitanregende Tour durch die Stadt, weckt einfach die Sehnsucht nach einer kleinen, feinen Reise in die österreichische Metropole. Neben Gerichten der Köchin Molcho werden - mit lesenswerten Porträts - ihre Lieblingsrestaurants samt Küchenchefs vorgestellt. Dazu gibt es deren Spezialitäten als Rezept. Nichts G'spinnertes, alles ist das Anschauen und Nachkochen wert.

"Wien - Food. People. Story". Neni / Haya Molcho & Söhne, 2020 Brandstätter Verlag, 272 Seiten, 35 Euro Foto: Brandstätter-Verlag / promo

Zum Beispiel Patrick Müller, der aussieht wie ein später Punk und der Star der TV-Show "The Silent Cook" war. Er kochte sich an die kulinarische Spitze Österreichs und leitet seit 2019 ein Projekt, das vom Schauspielhaus Wien an ihn herangetragen wurde: die Kantine des Theaters, das Restaurant "Usus". Am Anfang ein Selbstläufer, mittlerweile in der Corona-Krise ein Risiko. Das "Usus" hat, um zu überleben, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil das als Genossenschaft angelegte Projekt nicht die Kriterien für öffentliche Hilfsgelder erfüllt. Die Pläne für ein neues Freizeit- und Eventareal "Usus am Wasser" liegen auf Eis...

Mal keine Lust zu kochen? Hier geht's zu den besten neuen Lieferdiensten

Da kann man nur spenden, Daumen drücken und sich derweil mit einem Blick ins Buch trösten, in dem Patrick Müller kalte Brombeersuppe auftischt, Zwiebelschnecken mit karamellisiertem Spitzkohl, Spinat-Schafskäse-Omelett oder eben diesen wunderbaren Snack, für den man sich Pilze der Saison wie Steinpilze oder Pfifferlinge aussuchen oder eben die genannten ganzjährigen nehmen kann. Und statt Rosmarin gehen auch Petersilie, Majoran oder Oregano.

DAS REZEPT: Sauerteigbrot mit Misopilzen und Rosmarin

Zutaten (für 4 Personen)

für die Pilze

3 Kräuterseitlinge

8 Champignons

8 Austernpilze

2 Bio-Knoblauchzehen

5 EL Öl

1 EL gehackte Rosmarinnadeln

1 TL Salz

1 TL geschroteter schwarzer Pfeffer

für die Misomarinade

90 g Misopaste

150 g Wasser

60 g Ahornsirup

30 g Sesamöl

zum Anrichten

4 Scheiben Sauerteigbrot

Rosmarinblüten

Zubereitung

Für die Pilze Kräuterseitlinge und Champignons putzen und vierteln, Austernpilze putzen und halbieren. Knoblauchzehen samt Schale mit der flachen Seite eines Messers andrücken.

Eine große Pfanne mit Öl erhitzen und die Pilze darin 3 Minuten scharf anbraten. Anschließend Knoblauch und Rosmarin hinzugeben und weitere 5 Minuten braten. Sobald die Pilze Farbe genommen haben und weich gegart

sind, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen.

Für die Miso-Marinade alle Zutaten in einem Topf glatt verrühren und leicht erwärmen. Brotscheiben toasten. Die Pilze mit der noch warmen Marinade mischen und auf dem Sauerteigbrot anrichten. Nach Belieben mit Rosmarinblüten garnieren.