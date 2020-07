Pop-up-Restaurants, besondere Menüs, Gastspiele bekannter Köche oder regelmäßige Specialangebote: Wir haben für Sie spezielle Veranstaltungen und Termine zusammengetragen.

Besondere Termine bis Mitte Juli

4. Juli - Menü und Lesung

"In 80 Tagen um die Welt": Der Schauspieler und Sprecher Paul Sonderegger liest den ganzen Roman von Jules Verne an acht Samstagen. Die ersten zwei sind schon vorbei, aber der Quereinstieg dürfte kein Problem sein, wird er doch von einem Drei-Gänge-Menü aus den Küchen der bereisten Länder durch den kultur- und genussaffinen Caterer „eßkultur“ begleitet.

Garten des Museums Europäischer Kulturen, Arnimallee 25, Dahlem, Treffpunkt 16 Uhr. Buchung über esskultur-berlin.de, Eintritt 29 Euro/ Person

5. Juli - Summer in the City im Cordo

Eine „kleine, aber feine Gartensause“ verspricht das Team um Sternekoch Yannic Stockhausen. Auf dem Programm stehen so unprätentiöse Klassiker wie „Scholle Finkenwerder Art“ und Wiener Schnitzel. Wer aber je sein Backhendl probiert hat, weiß, dass Stockhausen auch dieses Fach beherrscht.

Weine gibt es von der Domaine de l'Horizon zu relativ trinkfreudigen Preisen. Joachim Christ wird selbst vor Ort sein.

Cordo, Große Hamburger Str. 32, Mitte, 12-18 Uhr, hier geht es zur Ankündigung auf Facebook

7. Juli - Kunst & Kiddush

Der Hof der Kunst-Werke in Mitte ist allein schon wegen des gläsernen Dan-Graham-Pavillons, der üppigen Begrünung und der schönen Gartenmöbel selbst ein Kunstwerk.

Diesen Sommer gastieren jeden ersten und dritten Dienstag im Rahmen der Bon Bock Nachtschicht junge Köche im zugehörigen Café Bravo.

Am 7. Juli etwa Yuval Belans: Der gebürtige Israeli lädt mit jüdisch-marokkanischen Gerichten zum feierlichen Sabbatauftakt „Kiddush“ mit Karotten mit Harissa und Orangenzesten, Wolfsbarsch mit Paprika oder geschmortem Rind mit getrockneten Aprikosen.

Café Bravo, Auguststr. 69, Mitte, Preis: 38 Euro. Tickets unter rsvp-popup.com

11. Juli - Burger & DJ im Berghain-Biergarten

Ein bisschen Berghain geht jetzt jeden Samstag im Biergarten im Windschatten des jüngst geschlossenen Superclubs. Dann legen Resident-DJs wie „nd_baumecker“ auf – zum Zuhören, nicht zum Tanzen natürlich.

Dazu grillt das Team vom „Schillerburger“ vegane, vegetarische und carnivore Burger.

Bierhof Rüdersdorf (Link führt auf die Facebookseite), Rüdersdorfer Str. 70, Friedrichshain, 18-22 Uhr

Bis 18. Juli - Mexiko-Pop-up im Markthallen Restaurant

Das Motto "Señor Lehmann" lässt es ahnen: Das Lieblingsrestaurant des semi-fiktiven Helden aus Sven Regeners Bestseller "Herr Lehmann" wird zur temporären Taqueria.

Mexikanische Hausmannskost von "Eddielicious", ein mehrfach ausgezeichneter Foodtruck-Caterer, trifft auf die Biere des Craftbrauers Heidenpeters. Kann gut werden.

Markthallen Restaurant,Pücklerstr. 34, Kreuzberg, Mi-Sa 17-22 Uhr

19. Juli - Kunst & Döner im Studio Torben Giehler

Der Künstler Torben Giehler zeigt in seinem Studio neu entstandene abstrakte Werke.

Der Künstler Torben Giehler lädt zu einem Studiobesuch, das "Nobelhart und Schmutzig" serviert dazu vegetarischen Kebab Foto: Torben Giehler/ promo

Das „Nobelhart & Schmutzig“ bietet dazu vegetarischen Edelkebab mit Ziegenfrischkäse, Schnittlauchöl und viel Petersilie sowie selbstgemachten Ayran – so lange der Vorrat reicht.

Studio Torben Giehler, Telegrafenweg 21, Haselhorst (Spandau), 12-18 Uhr, Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich



Der "Petersielien-Kebab" vom brutal-lokalen "Nobelhart & Schmutzig" kostet 11 Euro, schmeckt gesund und gut und wird aus sehr... Foto: Nobelhart & Schmutzig/ promo

Regelmäßige Termine

Taco Tuesday im The Bird BBQ

Wo sonst feinstes texanisches BBQ zu Craft Bier serviert wird, gibt es jeden Dienstag mexikanische Tacos so lange der Vorrat reicht. Früh da sein lohnt, die Tacos, mit gesmoktem Fleisch gefüllt, spielen in einer eigenen Liga.

The Bird BBQ, Oderberger Str. 61, Prenzlauer Berg, immer Dienstag ab 18 Uhr

Wie der Name schon sagt: Immer dienstags gibt es Tacos im The Bird BBQ, das Bild spricht wohl auch für sich. Foto: The Bird BBQ/ promo

Chicken Wings Wednesday im Pound & Pence

James Doppler bietet im kleinen Markthallenimbiss ausgefeilte Burger-Kreationen, darunter auch herausragende vegetarische oder mit Wildfleisch.

Immer mittwochs gibt es zusätzlich Chicken Wings mit Popcorn, Cole Slaw und eingelegtem Gemüse. Dazu drei selbstgemachte Soßen. Aber bitte Vorsicht bei der „Insane Chili“!

Pound & Pence (Link führt zur Facebookseite), in der Arminius-Markthalle, Arminiusstr. 2-4, Moabit, ab 18 Uhr

Immer mittwochs am Marktimbiss des Hamburger-Spezialisten Pound & Pence in der Arminiushalle: Chickenwings mit Popcorn! Foto: Pound & Pence/ promo