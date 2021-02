Ursula Heinzelmann ist Journalistin, Autorin, Sommelière und eine Instanz, wenn es um Käse geht. Regelmäßig veranstaltet sie ihren Heinzelcheesetalk, im Augenblick über Zoom.

Ich wohne mitten in Mitte.

Die Rettung nach einem langen Tag im Homeoffice

Ich arbeite seit 20 Jahren mit großem Vergnügen zuhause und bin die letzten Jahre super viel gereist, deshalb empfinde ich die Ruhe der letzten Monate durchaus auch als positiv (neben so vielem Negativen für so viele). Daher: Bestandsaufnahme in Kühlschrank und Vorräten, Wein kaltstellen, Apero genießen - und kochen!

Das habe ich mir gegönnt

Gönn ich mir immer noch: extra gute und spannende Flaschen bestellen, täglich Yoga und/oder Jogging, regelmäßig auf den Ökomarkt, zum Käsehändler, zu den besten Brot-Adressen…

Bester Snack auf die Hand

Bin nicht so der Snack-auf-die-Hand-Typ, aber eine Brezel bei Domberger ist ein Muss und einfach großartig.

Wenn es um guten Käse geht, dehnt Ursula Heinzelmann die Grenzen des Kiezspaziergangs schon mal ziemlich weit zu ihren Gunsten. Foto: Privat



Ein Favorit in meinem Kiez

Da sich „mein Kiez“ anhand eines Fußwegs von etwa einer Stunde definiert: der Ökomarkt am Chamissoplatz am Samstag, und dort Marienhöhe (Rohmilchquark und -butter), Schafgarbe (Käse, Fleisch) und Schäfer Willert (Lamm- und Schaf-Innereien, Äpfel)

Das will ich unbedingt bald ausprobieren

Frischen Taschenkrebs vom Fishklub (der Isigny-Lachs dort ist der Hammer), alle Käse von Alte Milch, die ich noch nicht probiert habe (Oudwijker!), beides in der Markthalle Neun, und Brot von Sofi in den Sophie-Gips-Höfen (und dazu Koji-Butter von Otto)

Am meisten vermisse ich …

... mit Freunden zusammen zu sitzen, bei mir zuhause oder bei „meinem“ Italiener um die Ecke, dem "Muret La Barba". Oktopuscarpaccio am Tresen des "Gallo d’Oro". Und natürlich meine monatliche Heinzelcheesetalkrunde, die auf Zoom auch Spaß macht, aber natürlich nicht das gleiche ist wie am langen Tisch in der Markthalle Neun.

Diese Idee hat mich begeistert …

Urstromkaese. Käserei-Start-up mitten in Pandemie-Zeiten, wie cool ist das denn? Respekt. Frische und weiche Käse aus Jerseymilch von Baruther Kühen. Außerdem: wie schnell und gut manche Gastronomen sich auf Take-Away und Liefern umgestellt haben - ich brauch’s nur nicht.

Da geh ich hin, wenn der Lockdown zu Ende sein wird

Hotspot! Remi! Otto! Na Num! - und außerdem natürlich oben genannte, und Nobelhart, und Lode & Stijn und und und…

In dieser Serie fragen wir Genussexperten und Foodies, wo sie in ihrem Kiez am Liebsten Essen bestellen, was sie in der Krise am meisten vermissen und worauf sie sich freuen, wenn die Gastronomie wieder öffnen darf.

Bisher verrieten ihre Lieblingsorte Michael Hetzinger, Mary Scherpe, Alexandra Laubrinus, Felicitas Then, Per Meurling, Daniel Finger und Peter Eichhorn.