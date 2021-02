Nina Trippel ist Co-Founderin des CeeCee-Newsletters, der jeden Donnerstag über neue Cafés, Restaurants, Ausstellungen und Events informiert. Aus dem smarten Newsletter ist eine Kreativ-Agentur gewachsen, die sie mit Sven Hausherrr leitet.

Das Bestellgebiet

Ich wohne in Neukölln.

Die Rettung nach einem langen Tag im Homeoffice

Eine der Bowls von „Beets & Roots“. Die halten die Waage zwischen ziemlich lecker und trotzdem irgendwie gesund. Oder einfach einmal alles bestellen beim „The Hummus Dealer“.

Das hab ich mir gegönnt

(Leider) ziemlich oft ein Croissant, am liebsten von „Albatross“. Aber auch die neue Bäckerei „Gorilla“ in der Hermannstraße macht ziemlich gute! Und wenn ich bei „Wiener Brot“ vorbeikommen, muss es eine Buchtel sein.

Im Bonanza am Gendarmenmarkt stimmt nicht nur die Koffein-Versorgung, auch das Plunderteig-Gebäck lohnt sich. Foto: Ramona-Razaghmanesh /CeeCeee

Bester Snack auf die Hand

Ein Flat White von „Bonanza“ am Gendarmenmarkt. Der Laden ist so schön gestaltet, da macht sogar der kurze Stop fürs To-Go Spaß und die Baristas sind immer super nett dort. Ich freue mich aber auch auf den Sommer, wenn es wieder das leckere Cascara Soda gibt und man auf dem Gendarmenmarkt auf den Stufen vom Konzerthaus in der Sonne sitzen kann.

Ein Favorit in meinem Kiez

Das „Café Isla“ an der Hermannstraße, Höhe Flughafenstraße, wo es den besten Kaffee im Kiez gibt. Ich finde es auch super, dass die einen Zero-Waste-Ansatz haben: also Müll komplett vermeiden.

Das will ich unbedingt bald ausprobieren

Das „Mrs Robinson‘s at Home Menü“. Das klingt so verlockend, liegt aber selten auf meinem Weg. Und im „Klinke“ einkehren, wenn’s dann möglich ist – ein super schöner Laden in der Dresdener Straße, bei dem ich schon durch die Scheiben gelinst habe. Außerdem steht das „Moida“ auf meiner Liste, ein neuer Koreaner, von einem Mitarbeiter vom „Shiori“.

Nina Trippel hat den CeeCee-Newsletter miterfunden, der jeden Donnerstag Lust auf Ausgehen macht. Foto: Privat

Am meisten vermisse ich…

… mit Freunden einen entspannten, spontanen Abend in einem Restaurant zu verbringen. Etwa bei „Re:Cucina“ in der Graefestraße oder der „Beuster Bar“ auf der Weserstraße.

Diese Idee hat mich begeistert

Neue Lieferdienste wie „Up & Coming“ und „Khora“, das bis neulich noch Kolyma2 hieß.

Da geh ich hin, wenn der Lockdown zu Ende sein wird

Zu „La Côte“ in der Kienitzer Straße in Neukölln! Ich träume von deren Pasta mit Artischocke und Pistazie – die ist himmlisch.