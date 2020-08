Auch Berliner Stadthistoriker haben nie von der Markthalle Zwanzig gehört. Kein Wunder, denn sie wird überhaupt erst am kommenden Sonnabend um 9 Uhr in Tempelhof eröffnet – und bietet nur Lebensmittel an. Und anders als in den anderen Berliner Markthallen gibt es dort nur Produkte eines einzigen Lieferanten, der nicht zufällig auch der Betreiber des Ganzen ist: Der Gastronomie-Großhändler Havelland-Express öffnet sich auf seinem Firmengelände in der Gottlieb-Dunkel-Straße 20 – deshalb auch "Markthalle Zwanzig" – dann jeden Freitag von 14-18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 16 Uhr privaten Kunden.

Das Projekt ist natürlich eine Corona-Idee. Denn als im März die Berliner Gastronomie plötzlich nicht mehr da war, saßen ihre angestammten Lieferanten mit der Ware da, mussten viel wegwerfen und nach neuen Geschäftsfeldern suchen.

Da bot sich der „normale“ Kunde an, denn er kochte ja zuhause sogar mehr als vor der Pandemie und nahm das Angebot, mal beim Profi-Händler einkaufen zu dürfen, gern an. So entstand zunächst ein Pop-up-Konzept, das nun reif für die dauerhafte Installation ist: Feine Produkte, ungestylt aus Holzkisten und Kühlregalen.

Not macht erfinderisch: Hage Bölling, Leiter der Markthalle 20 und Havelland-Inhaber Michael Kunzmann machen ihr Angebot jetzt... Foto: Havelland Express/promo

Das aktuelle Versprechen für das Angebot lautet: "Es können Werder-Tomaten, Müritz-Zander und das in Eigenregie gezüchtete und geschlachtete Prignitzer Apfelschwein von Farm Katerbow direkt ab Rampe gekauft werden.

Hinzu kommen Produkte ausgewählter einzigartiger Produzenten in ganz Europa: Ob französische Austern, irisches Lamm oder schottischer Lachs, stets steht die nachhaltige, umweltschonende Aufzucht und artgerechte, handwerkliche Herstellung der Produkte im Vordergrund."

Nicht schön, aber mit vielen hochwertigen Produkten im Angebot: Die Markthalle Zwanzig in Tempelhof Foto: Havelland Express/promo

Besitzer Michael Kunzmann kündigt außerdem an, dass regelmäßig Erzeuger und Produzenten ihre Waren persönlich vorstellen werden; außerdem werden Berliner Top-Köche Kleinigkeiten zum Essen zubereiten.

Die Eröffnung dauert ausnahmsweise sogar von 9 bis 18 Uhr. Es gibt Spanferkel vom Grill, Bayernrind-Burger und passende Getränke.

Markthalle Zwanzig, Gottlieb-Dunkel-Straße 20, Tempelhof