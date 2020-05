Der Geschmack der Kindheit ist eng mit der Sauce Béchamel verbunden. Meine Oma verwendete sie für viele Gemüsegerichte, allen voran Spinat und Blumenkohl.

In Erinnerung blieben mir die kräftigen Muskat-Noten, da war sie nicht geizig und rieb auf ihrer alten Reibe reichlich Muskatnuss in die weiße Sauce.

Ich mochte das ungewöhnliche, nicht einzuordnende Aroma nach Pfeffer und - das konnte ich erst in Worte fassen, als ich die englische Übersetzung "nutmeg" hörte, also "nach Moschus duftende Nuss", das trifft es ganz gut, verschweigt allerdings die bittere ätherische Schärfe, die da auch mit dabei ist.

Mein Oma wusste damals natürlich nicht, dass die Haute Cuisine eine Mehlschwitze quasi von der Erde hinweg inquisitionierte und kein Koch mit Ambition seine Sauce damit andicken durfte, sonst wäre es ja Soße und die überließ man den Unerleuchteten.

Meine Oma ist eine von ihnen und bindet heute noch mit Mehlschwitze. Ich finde, bei manchen Gerichten hat das durchaus seine Berechtigung, so bei einem, das am Wochenende eher zufällig entstand.

Wir hatten noch ein bisschen ungekochten weißen Spargel vom Vortag übrig und Spargelkochwasser - in der Spargelsaison sammel ich das immer, manchmal friere ich es auch ein, wir essen ja soviel vom bleichen Edelgemüse (Rezepte und alles Wissenswerte zur Spargelküche finden Sie hier), irgendwann ist es vom Wiederverwenden so angereichert, dass es mit ein paar Resten für eine cremige Suppe reicht.

Leider hatten wir aber nicht viel mehr im Kühlschrank, weshalb ich mich an Omas Béchamel erinnerte, die aus wenig mehr als Nichts ein wunderbares Gemüsegericht werden ließ.

Das Rezept ist eigentlich kein Rezept, es ist typische Resteküche, da darf man improvisieren und Mengenverhältnisse nach Verfügbarkeit justieren.

Rezept - einfaches Spargelragu

Zutaten für 4 Personen

8 Stangen weißer Spargel (ca 500 g)

600 g mehligkochende Kartoffeln (man wird sagen, dass festkochende fester bleiben, aber das liegt nur daran, wie man die Kartoffeln kocht, mehlige schmecken besser und saugen besser die Sauce - hier müsste es eigentlich "Soße" heißen - auf.)

350 ml Milch

1 gehäuften EL Butter

1 gehäuften EL Mehl

1 Knoblauchzehe

reichlich Muskatnuss

nach Augenmaß Spargelkochwasser (hier kann frei improvisiert werden: Wasser, Wein, Gemüsebrühe, Hühnerbrühe, selbst Senf, Creme fraiche oder Meerrettich funktionieren, ergeben aber einen völlig anderen Geschmack)

Schnittlauch

Einen kleinen Schuss Zitronensaft

Zubereitung

Spargel schälen und in 3 Zentimeter große Stücke schneiden

Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Schittlauch in Röllchen scheiden

Knoblauchzehe andrücken und schälen

Für die Béchamel die Butter in einem Topf schmelzen lassen, das Mehl darüber stäuben und kräftig rühren, es darf keine Farbe annehmen, es soll nur kurz aufwellen.

Die Milch langsam und unter schnellem Rühren in die Mehlschwitze einarbeiten, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind.

Die Knoblauchzehe dazu geben, reichlich Muskatnuss darüber reiben und gut 5 Minuten kochen lassen, bis sich der Mehlgeschmack verliert. Leicht salzen, aber bedenken, dass evtl. durch Kochwasser/Gemüsebrühe etc. noch Salzigkeit hinzukommt.

Wird die Soße zu dick und will ansetzen, gießt man Spargelkochwasser (aka Gemüsebrühe, Wasser etc.) dazu.

Jetzt entfernt man die Knoblauchzehe und gibt die Kartoffelscheiben und die Spargelstücke in die Béchamel.

Nun heißt es am Herd stehen bleiben, rühren und wie Risotto Flüssigkeit nachgießen, wenn die Soße zu sämig wird, die Kartoffeln saugen doch recht viel Flüssigkeit auf.

Nach 8 bis 10 Minuten haben die Kartoffeln und der Spargel noch ganz leicht Biss, das sollte auch so sein.

Alles mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Muskatnuss kräftig abschmecken.

Auf einem Teller anrichten und Schnittlauchrollen darüber streuen.

