Es gibt eigentlich nur einen Grund, Fisch nicht im Ganzen zu kaufen: Es macht mehr Arbeit. Ansonsten liegen die Argumente eindeutig auf der unfiletierten Seite: Ganze Fische sind meist frischer, weil sie nicht so schnell Qualität abbauen wir Filets. Auch erkennt man besser, wie alt sie sind (Augen fast noch lebendig, kein Fischgeruch, glänzende Haut ...). Preislich liegt der Ganze auch vor dem Filet, aber nur, wenn man alles zu verwerten weiß.

Fisch kauft man besser im Ganzen

Das beste Argument aber ist, dass man aus einem Fisch mit einmal kochen zwei Gerichte auf Gourmetniveau (naja, fast) zubereiten kann. Das eine ist ein Klassiker der besseren Küche, Wolfsbarschfilets auf der Haut gebraten mit Ingwer-Knoblauchbutter und Safran-Risotto. Das andere: Fischsuppe. So wie man sie früher machte und wie sie sich an der Küste und bei guten Alltagsköchen noch immer hält: (ziemlich) klare Brühe, Kartoffel-Karotteneinlage und viel Dill.

Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber der Jüngste ist ein anspruchsvoller Esser, Trennkostler, die Elemente auf dem Teller dürfen sich nicht vermischen, Saucen sind tabu, Ausnahmen gibt es aber immer wieder. Fisch ist mit sein Leibgericht, gebraten, frittiert, aber vor allem als Suppe, die haut er weg wie nix. Das soll mal einer verstehen.

Wenn ich also einen Fisch kaufe, dann mit ihm und für ihn. Der Fisch sollte immer ein bisschen größer sein, Wolfsbarsch zum Beispiel kaufe ich ungern unter einem Kilo. Kleine Fische machen mehr Arbeit und weniger Spaß, die Filets sind armselig und statt drei Fische zu schuppen, auszunehmen und dann zu filetieren, bekomme ich mit einmal Arbeit ungleich mehr Ergebnis.

In der Regel übernehmen Händler auf Wunsch das Schuppen und das Ausnehmen, falls sie das vergessen, hier zwei Tricks: Beim Schuppen ein kleines rundes Messer verwenden, das schmiegt sich besser an die Fischform an, und den Fisch in einer großen Plastiktüte schuppen, sonst fliegen die perlmuttfarbenen Pailletten durch die Luft.

Und für das Ausnehmen, benutze ich eine Schere, um den ganzen Bauchschlonz, die Kiemen und die spitzen Flossenenden zu entfernen. Meine Frau hat mir inzwischen eine eigene extra nur dafür geschenkt, auch wenn ich mit ihrer Haushaltschere ganz gut zurecht kam.

Folgeküche spart Arbeit und vermeidet Müll

Der ausgenommene Fisch muss jetzt filetiert werden. Da kann man wie die Profis arbeiten, das ist eigentlich nicht allzu knifflig, Übung hilft aber, hier ein Step-by-step-Anleitung von den Angelprofis von "Blinker", die besser funktioniert, als die meisten YouTube-Videos.

Für diese Zwei-Gerichte-aus-einem-Fisch-Anleitung mache ich es mir sogar noch ein bisschen einfacher. Die Filets trenne ich ganz normal von der Mittelgräte. Aber statt dann die Pinzette meiner Frau Zweck zu entfremden, schneide ich das Filet auf beiden Seiten entlang der Gräten, die sich längs durch das Filet ziehen. Ich habe dann also das dicke Rückenfilet und den flachen Bauchlappen. Das feine Rückenfilet verwende ich für Rezept 1, der fettere, nicht ganz so ansehnliche Bauchlappen wandert mit allen Gräten und Fischresten in die Suppe, aka Rezept 2.

Ich nenne diese Art zu kochen Folgeküche, weil man so Gerichte für mehrere Tage erhält, aber nur einmal einkaufen und kochen muss. Der Vorteil: Nichts bleibt übrig (Bauchschlonz, Kiemen und Schuppen einmal ausgenommen) und selbst Schälabfälle beim Gemüse lassen sich so verwerten.

Die Rezepte sind so angelegt, dass beide Gerichte zur selben Zeit zubereitet werden, nach dem Filetieren braucht man dafür ca. eine Stunde, bis alles fertig ist, diese Zeit sollte man investieren, es lohnt sich.

Rezept 1: Wolfsbarsch auf der Haut gebraten mit Ingwer-Knoblauchbutter und Safran Risotto

Zutaten für 4 Personen

2 Wolfsbarsch-Rückenfilets ca 1,2 Kilo (ergibt sich aus dem wie oben beschriebenen einfachen Filetieren)

reichlich Butter

1 EL Olivenöl

drei Scheiben frischer Ingwer

2 angedrückte Knoblauchzehen

Zutaten für das Risotto

300 g Risottoreis (Arborio, Carnaroli oder Vialone Nano)

1 Schalotte fein gewürfelt

1/8 l trockner Weißwein

ein paar Safranfäden

1 Liter Gemüse- oder Hühnerbrühe

2EL Olivenöl

großes Stück Butter

50 g geriebener Parmesankäse

Zubereitung

Die Schalottenwürfel in einem flachen Topf in Olivenöl glasig dünsten - keine Farbe annehmen lassen! - den ungewaschenen Reis kurz mitziehen lassen und alles mit Weißwein ablöschen.

Den Wein einkochen lassen und dann mit einem großen Schluck heißer Brühe aufgießen und die Safranfäden hineingeben (besser ist es, sie vorher kurz in kaltem Wasser quellen zu lassen).

Nun muss man gelegentlich rühren und immer wieder Brühe aufgießen, das geht nebenbei, man sollte es aber nicht aus den Augen verlieren.

Nach ca. 15 bis 18 Minuten ist der Reis genau richtig, ich nehme den Topf vom Herd und gebe dann immer noch einen großen Schluck Brühe dazu, damit das Risotto schön sämig bleibt, dazu Butter und Parmesankäse unterrühren, eventuell nochmal abschmecken. Jetzt kann das Risotto ein paar Minuten im heißen Topf ruhen.

Derweil die Filets halbieren (jetzt sind es vier Stücke), salzen und in einer großen Pfanne mit der Hautseite nach unten in Olivenöl anbraten. Dabei am Anfang die Filets mit der Hand flachdrücken, sie wölben sich sonst und die Haut wird nur am Rand schön kross. Man kann sie auch kurz mit einem Teller beschweren, nach ca. 30 Sekunden bleiben sie flach in der Pfanne liegen.

Jetzt gebe ich die Butter, die Ingwerscheiben und den Knoblauch dazu. Ich halte die Pfanne schräg und schöpfe die schäumend-heiße Butter mit einem Löffel über die fleischige Seite der Filets, Profis nennen das arosieren, das muss man aber nicht wissen.

Wichtig ist nur, dass so das Filet auf der einen Seite knusprig und der anderen mit wenig Hitze saftig gegart wird, außerdem zieht so mehr Aroma von Ingwer und Knoblauch in den Fisch.

Nach ca. 4 bis 5 Minuten dürfte der Fisch genau richtig sein, innen glasig, die Haut knusprig, das Fleisch saftig und aromatisch.

Anrichten

Eine große Nocke Risotto auf einen Teller geben, Fischfilets anlegen und mit der Butter aus der Pfanne beträufeln.

Im Weckglas hält sich die Suppe, bis man nach dem Fischfilet aus Rezept 1 wirklich wieder Appetit auf Fisch hat. Foto: Kai Röger

Rezept 2 - Fischsuppe

Zutaten für 4 Personen

Fischabfälle des Wolfsbarschs ohne Kiemen und Innereien

Bauchlappen ohne Haut und Gräten

1/8 l trockner Weißwein

ca 1,5 Liter Wasser

1 Lorbeerblatt

5 Pfefferkörner

1 angedrückte Knoblauchzehe

1 Stange Staudensellerie in Stücke geschnitten

1 Zwiebel geviertelt

2 mehligkochende Kartoffeln

1 große Karotte

2 Zweige Dill

Salz, Pfeffer

Zitronensaft zum Abschmecken

Zubereitung

Während man Rezept 1 zubereitet, stelle ich einen großen Topf mit auf den Herd, lege dort die gewaschenen Fischabfälle hinein und übergieße alles mit Wein und Wasser, so das die Fischreste komplett bedeckt sind.

Die Karotte jetzt schälen und in dünne Scheiben schneiden, die Schalen aufbewahren.

Kartoffel schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Alles erhitzen und aufkochen lassen. Dabei immer wieder den Schaum abschöpfen, man steht ja es am Herd, weil das Risotto gerührt werden muss.

Hitze reduzieren und die Karottenschalen, den Sellerie, die Zwiebelviertel, die Pfefferkörner, das Lorbeerblatt und den Knoblauch hinzufügen.

Gut 30 Minuten köcheln lassen und dann durch ein Sieb in einen weiten Topf gießen.

Die Brühe schmeckt jetzt noch ziemlich fad, sie muss erst auf die Hälfte reduziert werden, erst dann kann man sie abschmecken.

Zum Reduzieren die abgeseihte Brühe einfach 10 bis 15 Minuten bei starker Hitze einkochen lassen.

Mit Salz und Zitronensaft abschmecken und die Karotten- und Kartoffelscheiben hinzufügen, die brauchen ca. 3 Minuten um bissfest zu garen. Jetzt noch einmal abschmecken, Kartoffeln entsalzen die Brühe noch ein bisschen.

Den Topf vom Herd nehmen, den Bauchlappen in mundgerechte Stücke teilen, mit dem kleingeschnittenen Dill in den Topf geben. Nicht mehr erhitzen, der Fisch zieht in der Resthitze gar.

Da wir ja parallel Rezept 1 fertig gestellt haben, hebe ich die Suppe für einen der nächsten Tage auf. Dafür eignet sich ein gut ausgespültes Weckglas. Einfach die Suppe noch sehr heiß hineingießen und mit Gummiring und Bügelverschluss luftdicht versiegeln, so hält sich die Suppe im Kühlschrank problemlos 4 bis 5 Tage.

Anrichten

Ist die Suppe kalt, geliert sie und schwabbelt ein bisschen. Das soll so sein, ist ja eine kräftige Fischsuppe. Beim gefühlvollen Erhitzen (wenig Temperatur, sie darf nur sehr heiß werden, aber nicht mehr Kochen, sonst zerfällt der Fisch) verflüssigt sie sich wieder und kann in tiefe Teller portioniert werden.

