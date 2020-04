Damit wir uns richtig verstehen: Wenn ein Piefke sich an der urösterreichischen Kochtradition vergreift, ja, es sogar wagt, einen der berühmtesten Klassiker der Wiener Küche nach eigenem Gutdünken irgendwie nachzustellen, dann kann man nur sagen: Was erlaubt sich der! Sakrileg!

Aber der Piefke schert sich nicht darum, was andere sagen. Wenn es seiner Familie schmeckt, der Jüngste, ein anspruchsvoller Esser, sogar nach mehr fragt, dann rechtfertigt das für ihn praktisch jedes Mittel.

Hühnerkeulen schmecken besser als die Brust

Auf mildernde Umstände darf der Piefke hoffen, weil er nicht mit Vorsatz handelte. Genau genommen handelte er aus der Verlegenheit heraus, Hühnerschenkel gekauft zu haben, weil sie einfach in einer großartigen Qualität im Angebot waren.

Qualität heißt hier, dass das Huhn aus Frankreich kommt und das Label Rouge trägt: Seit 1965 vergibt das französische Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei das Gütezeichen Label Rouge an ausgewählte Betriebe und kontrolliert die strengen Auflagen unangemeldet.

Die wichtigsten Kriterien sind Herkunft und Genetik der jeweiligen Geflügelart, Aufzucht in bäuerlichen Kleinbetrieben, artgerechte Auslaufhaltung (die Hühner zum Beispiel haben mindestens 1.000 Quadratmeter Platz pro Stall), natürliches Futter, langsame Aufzucht, Zusammenarbeit mit möglichst nahe gelegenen Schlachthöfen, sowie die hundertprozentige Rückverfolgbarkeit eines jeden Tieres zu seinem Bauern.

Das hat seinen Preis, was man aber nicht so merkt, wenn man nicht Brust sondern Keule kauft. Das Fleisch der Keule ist sowieso saftiger und hat mehr Geschmack, macht aber auch ein bisschen mehr Arbeit, weil man das Fleisch vom Knochen lösen muss (muss man eigentlich nicht, aber der Sohn mag es so lieber und der Piefke auch)

Wem egal ist, woher das Fleisch kommt, kann ausgelöste Keulen bei türkischen Fleischern kaufen, die sind wahre Meister im Fleisch vom Knochen trennen, werden beim türkischen BBQ doch meist knochenlose Stücke gegrillt.

Wie auch immer, der Piefke hatte die Keulen und seine Familie Hunger. Eigentlich war Paella geplant, aber der Besuch musste aus Gründen absagen und was soll man dann mit vier Keulen für drei Personen anfangen? Frittieren geht immer! Dachte sich der Piefke und weil er noch Kartoffelsalat im Kühlschrank hatte (zum Rezept mit Abwandlungen geht es hier) erinnerte er sich an eine Speise, die er bei Siegfried Danler im Einstein Unter den Linden schätzen gelernt hatte: Backhendl.

Nun muss man sagen, dass Danlers ausgebackene Hühnerteile drölfzig Mal besser waren, aber hey, Danler hatte unfreiwillig Urlaub aus Gründen und der Piefke musste ja was aus den Keulen machen.

Und das hat er dann auch gemacht:

Mit Panko-Mehl in der Panade wird es noch knuspriger: Backhendl Foto: Kai Röger

Backhendl frei Schnauze

Zutaten für 4 Personen

4 Hühnerkeulen

Mehl

2 Eier (ich nehme auch zum Panieren Bio-Eier, nicht wegen des Geschmacks, sondern wegen der erträglicheren Produktionsbedingungen)

Semmelbröselmehl und Panko-Mehl zu gleichen Teilen

Pfeffer und Salz

Zitronenscheiben zum Dekorieren

1 Liter Rapsöl

Zubereitung

Zuerst die Haut der Hühnerkeulen abziehen (Die Haut kann man wunderbar kross im Backofen ausbacken und als Würzmittel über Spargel krümeln, eigentlich schmeckt sie zu allem).

Dann die Keule in zwei Stücke teilen und immer am Knochen entlang das Fleisch vom Knochen trennen. Sehnen so gut es geht entfernen, Fetteinlagerungen sind erlaubt, so wird es saftiger. Das ausgelöste Fleisch sieht jetzt ziemlich unförmig aus, ich würze es rundherum mit ordentlich Salz und Pfeffer und fallte es so, dass es wieder die Form eines Stückes mit Knochen hat.

Jetzt die Hühnerrollen in Mehl wenden, dann durch die gesalzenen und aufgeschlagenen Eier ziehen und in der Panier-Mehl-Mischung wälzen, bis es eine recht dicke Panade ergibt.

In einem tiefen Topf das Öl auf 180 Grad erhitzen (Holzlöffel ins Öl halten - steigen lebhaft Blasen auf, passt es ungefähr).

Nicht mehr als ein oder zwei Teile gleichzeitig frittieren, die Hühnerteile sollen frei schwimmen.

Bei Tim Mälzers "Kitchen Impossible" habe ich gesehen, dass man das Frittiergut nicht wendet, sondern mit einer Kelle heißes Öl über die Stücke schöpft. In der Sendung mussten sich die Teile auch kreisförmig durch den Topf bewegen, immerhin, die Richtung war scheinbar egal.

Tatsächlich werden die Teile so nach ca. 8 Minuten wunderbar kross.

Auf Küchenpapier entfetten und im Backofen bei 60 Grad warm halten. Hat man das Gefühl, dass das Fleisch noch nicht ganz durch ist, den Backofen auf 90 Grad einstellen und noch ein paar Minuten nachgaren lassen, sicher ist sicher.

Anrichten

Klassisch wäre, es in einem Brotkorb anzurichten, so macht es Danler. Bei ihm gibt es, glaube ich zu erinnern, auch noch Preiselbeeren dazu, vielleicht war das aber auch beim Schnitzel. Bei uns reichte ein Holzbrett und ein paar Zitronenspalten.

