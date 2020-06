Poke ist das Lieblingspicknick der Hawaiianer. Den kalten marinierten Fischsalat bekommt man dort in großer Auswahl und guter Qualität in jedem Supermarkt. Und vor manchen Buden steht man lange an, um eine Portion zu ergattern. Klassisch wird Poke mit Thunfisch gemacht. Tintenfisch, Krabben, sogar Austern sind ebenfalls gängig. Und mit Lachs schmeckt es auch gut.

Was die Hawaiianer nicht gern sehen: Wenn man die Schreibweise mit einen Akzent verunstaltet - „Poké“ ist also verboten - und wenn man aus ihrem Nationalgericht ein Topping für eine Instagram optimierte Bowl mit tausend Zutaten bastelt. In Hawaii gibt’s zum Poke handwarmen Rundkornreis und ein kaltes Bier. Sonst nichts. Und so halten wir es ebenfalls.

DAS REZEPT

Zutaten (für 4 Personen)

600 g Lachs (Sushi-Qualität)

2 EL Sesamsaat

20 g Ingwer

1 rote Chili

3 EL Reiswein

2 EL Sesamöl

50 Ml Sojasauce

2 TL Tamarindenpaste (gibt's z.B. bei Rewe oder in Asialäden)

2 Frühlingszwiebeln

Zubereitung

Lachs waschen, trockentupfen und in ca. 1 cm große Würfel schneiden.

Sesam in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Ingwer schälen und sehr fein hacken. Chilischote waschen, längs halbieren, entkernen und fein hacken. Alles mit Sake, Sesamöl, Sojasauce und Tamarindenpaste in eine Pfanne geben und aufkochen. Lauchzwiebeln waschen, in Ringe schneiden und mit in die Pfanne geben. Kurz köcheln lassen.

Lachs mit der Marinade mischen und anrichten.

