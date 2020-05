Aus dem Buch "Unser kulinarisches Erbe" hatte ich bereits die schwäbische Pizza Dinette vorgestellt.

Wie schon dort kommt das Rezept von echten Experten für traditionelle deutsche Küche: Groß- und Urgroßeltern, die in Seniorenheimen leben und mit einem gestanden Koch, ihre Lieblingsrezepte zu Papier brachten.

In Franken besuchten die beiden Autoren Manuela Rehn und Jörg Reuter das Haus Schwabach bei Nürnberg. Als bei einem Hauptgang Pellkartoffeln übrig blieben, hatte eine der Damen die Idee, daraus so eine Art süße Schupfnudeln zu machen.

Bei uns zuhause stehen fast jeden Tag Kartoffeln auf dem Herd, immer mehligkochende, die braucht es auch für die "Kartoffelfinger". Äpfel haben wir auch immer zuhause und einen Bärenappetit auf zerlasse Butter scheint uns angeboren.

Also war es klar, dass wir das mal ausprobieren, zumal man das Rezept herrlich auf die Restekartoffeln herunterrechnen kann.

Was mir an dem Gericht so gefällt, ist, dass es sich nicht als reines Dessert einordnen lässt. Durch die Butter und die Kartoffeln ist es ein Zwitter, ähnlich den Kartoffelpuffern ("Baggers" sagt man im Nürnberger Raum, in Unterfranken, wo meine Mutter wohnt nennt man sie "Reiberdatschi", meine Oma aus dem Saarland sagt "Grumbeerekiechle"), die ja auch als Vor- und Hauptspeise, mit Apfelmus auch zum Dessert nach einem kräftigen Eintopf gegessen werden können.

Bei uns zuhause waren die Süßen Finger dann auch das einzige, was wir schafften. Sie machen doch ein bisschen satt muss man bedenken, aber angenehm satt ...

Das Rezept - süße Kartoffelfinger mit Mohn

Zutaten für 4 Personen

600 g mehligkochende Kartoffeln

Steinsalz

50 g Butter

120 g Weizenmehl (Type 550) plus etwas zum Bearbeiten

30 g Kartoffelstärke

2 Eigelb (Größe M)

40 g Puderzucker

30 g Mohn

Zubereitung

Die Kartoffeln mit Schale in Salzwasser gar kochen, ausdämpfen lassen, pellen und durch eine Kartoffelpresse drücken.

Die Kartoffelmasse abkühlen lassen, bis sie nur noch lauwarm ist.

20 g Butter zerlassen und mit Mehl, Stärke und Eigelb zu den gepressten Kartoffeln geben. Daraus zügig einen glatten Teig

kneten.

Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen aufstellen.

Den Teig in vier Stücke teilen und jeweils zu langen, fingerdicken Rollen formen. Mit einem Messer etwa 4 cm lange Stücke abschneiden und diese auf der bemehlten Arbeitsfläche mit den Handflächen etwas in die Länge rollen und gleichzeitig beide Enden spitz zulaufen lassen.

Die Kartoffelfinger im siedenden Salzwasser garen.

Sobald sie an die Oberfläche steigen, noch 1 Minute ziehen lassen.

Die Kartoffelfinger mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf einem Blech auskühlen lassen, dabei das Blech ab und zu rütteln, damit die Kartoffelfinger nicht zusammenkleben.

Die restliche Butter in einer Pfanne zerlassen, die Kartoffelfinger darin vorsichtig schwenken.

Den Puderzucker darübersieben und weiter leicht anbraten.

Wenn der Zucker anfängt zu karamellisieren, den Mohn einstreuen und das Ganze noch 1 Minute gelegentlich schwenken.

Heiß aus der Pfanne servieren.

Zu den süßen Kartoffelfingern passt Apfelmus, Fruchtkompott oder Vanillesauce, man kann sie aber auch einfach pur essen.

