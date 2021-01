Sie wissen schon, ich mag die TV-Sendungen des britischen Koch-Schätzchens Jamie Oliver - allein schon, weil die so clever und familientauglich gemacht sind. Aber auch, weil der Kerl so gut in die Kamera erklären kann, dass kein Rezept auch nur ansatzweise kompliziert oder zu aufwändig erscheint. Dafür finde ich die dazugehörigen Bücher so semi. Die Foodfotos können es nicht mit den bewegten Bildern aufnehmen, der Charme fehlt irgendwie. Wahrscheinlich guckt man ihm einfach lieber beim Kochen zu.

Mit Donna Hay geht es mir gerade umgekehrt. Die Australierin kann Print, ihre Auftritte in ihren Kochsendungen, derzeit in Bezahlsendern zu sehen, sind irgendwie unpräzise und packen einen nicht wirklich.

Gutes Fast Food

Wie auch immer, sie ist eine der erfolgreichsten internationalen Kochbuchautorinnen, veröffentlicht am laufenden Band Neues - "Frische, leichte Küche", "Einfache Dinner", "Life in Balance". Ihr Markenzeichen ist gutes Fast Food, ihr Credo sind unkomplizierte, doch moderne saisonale Rezepte, die jede(r) zu Hause umsetzen kann. Die Frau, zweifache Mutter, ist außerdem Herausgeberin einer Kochzeitschrift und einer in Australien populären App, schreibt Kolumnen, führt einen Blog... Meine Güte!

"Keine Zeit zum Kochen". Donna Hay, 11. Auflage 2020 at-Verlag, 208 Seiten, 26,90 Euro. Foto: At-Verlag / promo

Bisher erschienen ihre Bücher in Tablebook-Größe, toll aufgemacht, aber ganz casual mit Paperback-Einband, im at-Verlag. Ihre neueste Lizenzausgabe "Super Fresh" hat Gräfe und Unzer herausgebracht.

Gerade jetzt, im Dauer-Lockdown, im Homeoffice- und Homeschooling-Wahnsinn, ist ihr schlaues Buch von 2009, das letztes Jahr bereits in elfter Auflage erschienen ist, so wertvoll wie selten. Der Titel des Bandes in appetitlichem Hay-Blau sagt es schon: "Keine Zeit zum Kochen". Und jeder der zig Kochvorschläge für Vielbeschäftigte beweist: geht doch!

Also nähern wir uns ihrer Kunst anhand eines Rezeptes mit dem sonst viel geschmähtem Schweinskotelett. Denn das kann man in zehn Minuten wuppen, und zwar mit Gemüse in nur einer Pfanne. Und ein Sößchen ist auch noch dabei!

DAS REZEPT: Schweinekoteletts mit Apfelweinglasur

Zutaten (für 2 Portionen)

4 Schweinekoteletts à ca. 150 g, pariert

Meersalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 EL Pflanzenöl

1 Knoblauchzehe, gepresst

einige Zweige Salbei

250 ml Apfelwein (Cidre)

80 g Gelee aus roten Johannisbeeren

2 EL Rotweinessig

150 g grüne Bohnen, geputzt

Zubereitung

Die Koteletts salzen und pfeffern. Eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen, das Öl hineingeben und die Koteletts darin von jeder Seite 2 Minuten braten. Fleisch aus der Pfanne nehmen, beiseite stellen.

Knoblauch, Salbei, Apfelwein, Gelee und Essig in die Pfanne geben und die Mischung unter gelegentlichem Rühren auf die Hälfte einkochen.

Koteletts zurück in die Pfanne geben, die Bohnen hinzufüge, und alles weitere 5 Minuten schmoren - oder so lange, bis das Fleisch durchgegart ist.