Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, gelingt uns auch nicht immer jede Rezeptidee genau so, wie wir uns das vorstellten. Manchmal schmeckt es einfach nicht, manchmal dauert das Kochen dann doch viel zu lang. Diese Rezepte verschwinden in der Versenkung, ohne Sie damit zu behelligen. Aufgegessen wird aber immer.

Heute gibt es ein Gericht, das ich Ihnen keinesfalls vorenthalten wollte, auch wenn das Foto - sagen wir es mal vorsichtig - nicht wirklich instagramable ist. Was war passiert? Familie. Es kam beim Kochen einiges dazwischen, ich kam aus dem Tritt, verpasste den Moment, als die Tomaten im Ofen noch schön appetitlich aussahen und die Fischkruste knusprig, aber nicht dunkel war.

Warum dann das Foto überhaupt zeigen? Weil das Gericht super geschmeckt hat, ganz ehrlich. Die Tomaten waren zwar angematscht, haben so aber mehr Aroma aufgenommen. Und die Chorizokruste war so knusprig-lecker, der Fisch darunter so saftig-aromatisch, dass ich sagen muss: Es war nicht alles schlecht.

Der Clou bei dem Gericht ist, dass man sich mit ihm den Sommer in die Küche holen kann. Zwar schmecken Tomaten gerade nach nichts, mit karamellisiertem Zucker, Olivenöl, Knoblauch und Kräutern bekommen sie einen wunderbar kräftig-mediterranen Dreh. Und der sonst ziemlich fade Kabeljau läuft mit Chorizo zu Bestform auf. Wenn man die Garzeiten und Temperatur im Blick behält, sieht das Gericht auch wirklich ansprechend aus. Ich wollte noch ein Risotto dazu machen, das hätte gepasst. Aber, wie gesagt, Weißbrot war dann auch eine sehr gute Alternative.

DAS REZEPT: Kabeljau mit Chorizo-Kruste und Ofenkartoffeln

Zutaten (für 2 Personen)

2 St. Kabeljaufilet ohne Haut, jeweils ca. 120 g (mehr geht auch)

60 g grobe Chorizo in dünne Scheiben geschnitten

Salz / Pfeffer

Olivenöl

für die Ofentomaten

300 g Cocktailtomaten

4 Knoblauchzehen nur angedrückt, aber nicht geschält

2 Rosmarinzweige

Salz / Pfeffer

1 Prise Zucker

reichlich gutes Olivenöl

Zubereitung

Ofen auf 200 Grad (Oberhitze) vorheizen. Tomaten waschen und halbieren. Auf ein Blech oder in eine Form legen, mit Salz und Pfeffer würzen. Die angedrückten Knoblauchzehen dazu geben und mit reichlich Olivenöl übergießen. Alle Tomaten mit der Schnittfläche nach oben auf dem Blech verteilen und mit ein bisschen Zucker bestreuen, das gibt schöne Röstnoten. Rosmarinzweige darüber legen und ca. 15 Minuten im Ofen karamellisieren lassen.

Das Fischfilet entgräten und portionieren. Mit Salz und Pfeffer würzen und die Seite, auf der vorher die Haut war, schuppenförmig mit Chorizo-Scheiben belegen.

In einer heißen Pfanne mit reichlich Olivenöl auf der Chorizo-Seite braten, bis diese knusprig ist. Dabei immer wieder die das Chorizo-Fett und das Olivenöl, das sich in der Pfanne sammelt, über die Fischfilets schöpfen, das verstärkt den Geschmack.

Haben die Tomaten schön Farbe angenommen, Ofen ausschalten, die Fischfilets mit der Kruste nach oben dazulegen und mit den Tomaten in der Resthitze garziehen lassen.

Auf einem Teller (am besten appetitlich) anrichten und mit dem Chorizo-Fett aus der Pfanne beträufeln.

Dazu gehen Weißbrot oder Risotto. Bei der Getränkebegleitung empfehle ich einen leichten Rotwein, der passt wunderbar zu den kräftigen Aromen.