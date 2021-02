Ein Sandwich mit gutem Groove. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat der Hamburger Koch, Autor und Tausendsassa Stevan Paul das fabelhafte Kochbuch „Blaue Stunde“ (Brandstätter) veröffentlicht. Darin stellt er Snacks und Kleinigkeiten vor, die am besten an der Bar und zu einem schönen Getränk schmecken. Tapas, Antipasti, Mezze – solche Sachen. Weil solche charmanten Feierabendfreuden auf der ganzen Welt serviert werden, reist Paul mit seinen Rezepten auch gleich einmal um die Erde.

In Perth in Australien macht er Station im „Toastface Killah“ – einer Snackbar benannt nach dem Ghostface Killah, einem Rapper des Wu-Tang Clans. Das "Bacon Apple Gouda Sandwich", das Paul sagen wir mal „gesampled“ hat für sein Kochbuch, heißt Notorious B.A.G. – eine Hommage an Biggie Smalls, der fette Beats machte und fettige Sandwiches mochte.

DAS REZEPT Bacon Apple Gouda Sandwich

Zutaten (2 Personen)

4 Scheiben Toast

4 Scheiben Speck

Piment d‘Espelette

1 Zwiebel

½ Apfel

80 g Gouda

Olivenöl

Butter

Zubereitung

Zwiebel in Ringe schneiden und mit Öl und einer Prise Piment d’Espelette in der Pfanne bei niedriger Temperatur für 10 Minuten goldbraun schmoren. Gleich zu Anfang salzen. Ofen auf 180 Grad vorheizen. In einer zweiten Pfanne den Speck knusprig anbraten.

Den halben Apfel fein reiben. Speck auf Küchenpapier abtropfen lassen. 20 g Butter zum Speckfett geben, zwei scheiben Toast nebeneinander in die Pfanne legen, Temperatur runterdrehen, 80 Gramm geriebenen Gouda auf den Brotscheiben verteilen, mit Speck, Apfel und Schmorzwiebeln belegen und 2-3 Minuten braten. Mit zwei weiteren Toastscheiben bedecken und wenden. Nach zwei weiteren Minuten noch für fünf Minuten im Ofen auf Backpapier ausbacken.