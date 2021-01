Ja, Sie sagen es: Röstgemüse vom Blech ist ein köstliches Essen - gesund, schnell gemacht, schmeckt allen. Oder mal schnell fertigen Pizza- oder Blätterteig ausgerollt und belegt - klasse Idee. Falls Sie danach blechtechnisch bereits die Inspiration verlässt, kaufen Sie sich doch einfach Kate McMillan's "Das Blech-Kochbuch". Dass der Autorin und Event-Planerin aus Nordkalifornien stapelweise Möglichkeiten einfallen, wie man Abwasch spart und den Backofen zu seinem Verbündeten macht, wird schon beim Aufklappen des handlichen Bändchens klar, das insgesamt 50 Rezepte verspricht. Über eine Doppelseite reiht sich appetitanregend im Foto, was sich - quadratisch, praktisch, gut - ohne großes Umrühren zubereiten lässt: Hähnchenkeulen und Forelle, Koteletts und gefüllte Paprikaschoten, Lachs und Pizza und natürlich jede Menge Gemüse.

Von McMillan kann man lernen: Vom Blech geht nämlich auch saftig statt trocken. Deshalb sollten Sie mal dieses schnelle Fischrezept probieren, das einem vor allem eines erspart: einen fettverspritzte Herd. Denn hier wird zarter Kabeljau "en papillote" gegart, also in der Backpapierhülle. Und wer ganz wenig Zeit hat, bereitet die Päckchen einfach morgens oder mittags vor, um sie zur Essenszeit in den vorgeheizten Backofen zu schieben. Deal?

DAS REZEPT: Kabeljau in Papierhülle mit Tomaten, Oliven und Spinat

Zutaten (für 4 Personen)

125 g Babyspinat

4 EL natives Olivenöl extra

grobkörniges Salz und frisch gemahlener Pfeffer

4 Kabeljaufilets (à 185 g)

3 Roma-Tomaten, gehackt

75 g eingelegte schwarze Oliven, entkernt und halbiert

1 EL getrockneter Rosmarin

frisch gepresster Saft einer halben Zitrone

"Das Blechkochbuch - 1 Blech - 50 Gerichte". Kate McMillan, Callwey 2020, 112 Seiten, 20 Euro Foto: Callwey Verlag / promo

Zubereitung

Den Ofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Backpapier in vier Quadrate mit 25 Zentimeter Seitenlänge schneiden und auf die Arbeitsfläche legen.

Je ein Viertel des Spinats auf jedes Backpapier-Quadrat geben. 2 Esslöffel Öl über den Spinat träufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Je ein Fischfilet darauflegen und mit Tomatenstücken, Oliven und Rosmarin krönen. Mit dem restlichen Öl beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und mit Zitronensaft beträufeln.

Die Päckchen locker verschließen. Auf ein Backblech legen und 15 Minuten backen, bis der Fisch gar ist.

Die Päckchen vorsichtig öffnen (es entweicht Dampf) und sofort servieren.