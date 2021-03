Ein Blick auf unserer Rezepteseite, mit der wir beim ersten Lockdown begannen, schnelle Gerichte für zu Hause zum Nachkochen zu veröffentlichen, zeigt es deutlich: Unser liebster Fleischersatz ist der Blumenkohl. Meist wird er gebacken, manchmal auch roh gehobelt, ganz selten aber gekocht. Wie kaum ein anderes Gemüse ist der weiße Kreuzblütler in der Lage, köstliche Röstaromen zu entwickeln, die an kurzgebratenes Fleisch erinnern.

Hier geht es zu einem im Ganzen gebackenen Blumenkohl, hier zu einem Salat, bei dem ein Drittel roh gehobelt wurde, hier kommt er in Begleitung von Spaghetti und Käse, hier peppt er ein Risotto auf und hier gibt es ihn in einer aktualisierten Fassung in "polnisch".

Ein weiteres schönes Rezept schickt ihn in den Ofen, zuvor aber erhält er eine feurige Marinade aus Harissa. Diese Gewürzpaste stammt aus der Maghreb-Küche und ist heute in Nordafrika, Arabien über Israel bis Südeuropa zu Hause. Vergleichbar mit Sambal Olek für die asiatische Küche, bringt Harissa neben Chili-Schärfe auch die Grundaromen der ostmediterranen Küche mit: Kreuzkümmel, Koriandersamen, Knoblauch und Olivenöl.

Das Rezept stammt wieder aus "Ui - ein Kochbuch für heute" (DK-Verlag), das sich in meinem Kochalltag inzwischen bewährt hat: Die Gerichte sind simpel, haben sinnvolle Zeitangaben und folgen keiner Länderküchen-Linie - genau was man braucht, um sich Abwechslung in die heimische Küche zu holen.

Unkomplizierte Freistilküche: Ui – ein Kochbuch für heute, Carsten Brück und Christian Nevesely, DK-Verlag 2021, 240 Seiten, 26,95... Foto: DK-Verlag

DAS REZEPT: Harissa-Blumenkohl mit Sauce aus geröstetem Sesam und Granatapfel

Zutaten (für 4 Personen)

1 Blumenkohl

3 TL Harissapaste,

2 EL Olivenöl

2 fein gehackten Knoblauchzehen

50 g weißen Sesam

2 TL Reisessig,

2 EL Tahin (Sesammus),

1 Spritzer Sojasauce

100 g Mayonnaise

40 g Granatapfelkerne

etwas frischer Kresse

Zubereitung

Als Erstes wird der Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizt.

Den Blumenkohl grob in Röschen zerteilen. Die Röschen mit einer Marinade aus Harissapaste, zwei feingehackte Knoblauchzehen und 2 EL Olivenöl in eine ofenfeste Form geben und gründlich darin wenden.

Dann ab damit in den Ofen und etwa 25 Minuten garen, bis der Blumenkohl gar, aber noch bissfest ist.

In der Zwischenzeit 50 g weißen Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten, abkühlen lassen und dann im Mörser zerreiben. Sesam, 2 TL Reisessig, 2 EL Tahina (Sesammus), einen Spritzer Sojasauce und 100 g Mayonnaise verrühren.

Die Sauce auf Teller verteilen, den Blumenkohl und 40 g Granatapfelkerne darauf anrichten und mit etwas frischer Kresse garnieren.