Das heutige Rezept kommt einem vor wie ein bunter Mix verschiedener Länderküchen: ein bisschen mitteleuropäisch, ein wenig mediterran, einen Tick orientalisch. Kann das schmecken? Aber hallo! Tatsächlich handelt es sich um eine Kombination, die einem nicht unbedingt in den Sinn käme: Fisch plus Nudelsalat. Das Rezept ist ein Vorschlag aus einem handlichen, praktischen Kochbüchlein des Thorbecke-Verlags, das um die 30 Rezepte rund um die Zitrone bietet. Ganz praktisch für Alltagsrezepte, deshalb habe ich es hier schon mehrfach empfohlen.

Schmackes bekommt das Kabeljau-Gericht durch zwei essentielle Zutaten: Basilikum und vor allem Salzzitrone. Letztere ist ein wichtiger Bestandteil der marokkanischen Küche. Mit Salz eingelegte Zitronen sind lange haltbar und für vieles zu gebrauchen: Salate, Couscous, Fleischgerichte und eben Fisch. Es gibt sie fertig im Glas zu kaufen, aber natürlich kann man sie - wenn man ihnen 14 Tage bis vier Wochen Zeit zum Durchziehen gönnen kann - auch selber ansetzen. Etwa so, wie auch in diesem Büchlein beschrieben (für 12 Bio-Zitronen, 10 EL grobes Meersalz, 4 Zweige Rosmarin, 2 TL weiße Pfefferkörner, 1 l Olivenöl):

Salzzitronen selber machen

10 ungespritzte, dünnschalige Zitronen heiß waschen, trocken tupfen und die Hälfte längs über Kreuz einschneiden oder mehrfach einstechen. Die übrigen fünf längs vierteln. Mit grobem Meersalz bestreut in sterilisierte Schraubgläser schichten und mit dem übrigen Salz bestreuen. Gut andrücken, so dass etwas Saft austritt. Verschließen und an einem kühlen Ort 24 Stunden ziehen lassen. Zwischendurch schütteln. Den Saft der übrigen zwei Zitronen auspressen und über die Zitronen im Glas gießen. Rosmarin kleinzupfen und mit dem Pfeffer auf die Gläser verteilen. Vollständig mit Öl auffüllen und vier Wochen an einem kühlen Ort durchziehen lassen. Man kann die Marinade natürlich auch anders würzen, etwa mit Zimt, Lorbeer, Koriandersamen, Pfeffer, Nelken. Die dickflüssige Lake muss danach übrigens nicht weg, sie kann zum Würzen oder als Essigersatz verwendet werden.

Für das folgende Gericht kauft man am besten fertig eingelegte Zitronen im Glas und kocht drauf los:

DAS REZEPT: Kabeljaufilet mit Salzzitrone, Basilikum und buntem Nudelsalat

Zutaten (für 4 Personen)

für den Nudelsalat

350 g Penne oder Vollkorn-Penne

Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 reife Mango

1 rote Zwiebel

150 g Feta

ein Viertel Salatgurke

1 Handvoll Rucola

3 EL Weißweinessig

35 ml Olivenöl

für den Fisch

4 Kabeljaufilets à ca. 150 g

30 g flüssige Butter

2 Salzzitronen aus dem Glas

1 Handvoll Basilikum

Zubereitung

Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser garen, abgießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und würfeln. Zwiebel schälen und klein schneiden. Feta zerbröckeln, Gurke waschen und würfeln. Rucola waschen und trocken schleudern. Nudeln, Mango, Zwiebeln, Gurke und Feta mit dem Essig und Olivenöl vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Fisch abbrausen und trocken tupfen. In einer Auflaufform mit Butter bepinseln, mit Salz und Pfeffer würzen und mit den in Scheiben geschnittenen Salzzitronen belegen. Im Ofen etwa 20 Minuten garen.

In der Zwischenzeit das Basilikum waschen, trocken schütteln und die Blätter klein schneiden. Den fertig gegarten Fisch damit bestreuen, den Rucola unter den Salat heben.

Fisch und Nudelsalat (nach Belieben in Schälchen) auf Tellern anrichten und servieren.