Die frohe Kunde von erstaunlichen kulinarischen Kreationen drang vor gut einem Jahrzehnt aus Dänemark nach Deutschland: Der junge Koch René Redzepi kreierte in seinem Restaurant "Noma" seine spezielle Art von radikal nordischer Regionalküche - Beginn einer Bewegung, die Skandinavien in der Foodszene ganz nach vorne brachte. Er besann sich nämlich auf "hidden treasures", Zutaten vom Wegesrand, aus dem Wald, von der Felsenküste. Beinahe alles, was er für seine brutal lokalen Kreationen brauchte, war da: Blüten, Gräser, Moose, Gemüse, Meeresfrüchte...

Im Moos ist was los. Koch Mikkel Karstad sammelt Pilze quasi vor der Haustür. Foto: Anders Schonnemann / Prestel Verlag

Nun muss man keine Redzepi sein, um nordische Küche schlicht für zu Hause umzusetzen. Das verdeutlicht aktuell ein anderer Profi mit seinem neuen Buch, der preisgekrönte dänische Koch Mikkel Karstad, "Noma"-Abkömmling und Foodstylist, der der kulinarischen Sterne-Gesellschaft bewusst den Rücken gekehrt hat. Er ist außer Naturliebhaber auch Familienmensch, und genauso sieht seine bevorzugte Küche aus: wenig Zeitaufwand, einfache Rezepte, einfache Gerichte. Wirkt, als würde er am liebsten nur draußen kochen und essen. Ein Video zum Buch spricht Bände: Da streift er, das Haar kurz geschoren, den roten Bart dafür lang, mit einem seiner vier Kinder an der Hand, den Rucksack auf dem Rücken durch den tiefen Tann, hinter sich die bemoosten Felsen und macht Feuer, um die gesammelten Pilze am Spießchen zu braten. Ja, und ewig singen die Wälder.

"Nordic Family Kitchen - Rezepte aus der nordischen Naturküche". Mikkel Karstad, 2021 Prestel Verlag, 256 Seiten, 36 Euro Foto: Prestel-Verlag / promo

Gut, man muss jetzt nicht die Gummistiefel überstreifen und unter Bäumen leben. Aber das Buch mit sehr schönen Moodfotos von Anders Schonnemann und schlichten Rezept-Kapiteln wie "Aus dem Garten", "Vom Strand", "Aus dem Obstgarten" machen schon Lust auf Skandinavien-Urlaub im Blockhaus und gesundes Essen. 75 Rezepte beinhaltet dieses schöne Bilderbuch vom einfachen Leben für Gerichte wie gefüllte Fladenbrote vom Grill, frische Pasta mit Pesto aus Gartenkräutern, Holunderlimonade, überm Lagerfeuer geröstete Marshmallow-Kekse mit Erdbeeren ... Und wir holen uns jetzt den Geschmack nach Hause mit einem Meeresfrüchte-gefüllten Pfannenkuchen, so moosgrün wie der Einband von Karstads ebenso empfehlenswerten Vorgängerwerk "Immergrün".

DAS REZEPT: Spinatpfannkuchen mit Garnelen, Joghurt und eingelegten Schalotten

Zutaten (für 4 Portionen)

für die Pfannkuchen

125 g Babyspinat

300 ml Milch

3 Eier

200 g Weizenmehl

Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer

40 g Butter

für die Füllung

2 Schalotten

Saft und Schale von 1 Bio-Zitrone

1 EL Akazienhonig

Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer

200 g ganze frische Garnelen

3 EL Olivenöl

200 ml Joghurt griechischer Art

100 g Babyspinat

Zubereitung

Für die Pfannkuchen Spinat waschen und mit der Milch in einen Standmixer geben. Solange mixen, bis die Milch gleichmäßig grün ist. Eier in einer Schüssel aufschlagen und Spinatmilch sowie nach und nach Mehl unterrühren, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

In einem kleinen Topf 30 g Butter schmelzen und unter Rühren zum Pfannkuchenteig geben.

Eine Pfanne mit der restlichen Butter erhitzen und einen großzügigen Löffel Teig hineingeben. Pfannkuchen je Seite ungefähr 30 Sekunden backen. Diesen Vorgang mit dem restlichen Teig wiederholen. Pfannkuchen während der Zubereitung der Füllung warm halten.

Für die Füllung Schalotten schälen und fein hacken. Mit Zitronensaft, fein geriebener Zitronenschale, Honig, Salz und frisch gemahlenem Pfeffer in eine Schüssel geben. Alles gut miteinander vermischen und 10 Minuten durchziehen lassen.

Garnelen schälen und in eine Schüssel geben. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und Garnelen auf hoher Stufe eine halbe bis eine Minute anbraten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Mit Salz und Pfeffer würzen und aus der Pfanne nehmen.

Warme Pfannkuchen mit gebratenen Garnelen sowie etwas Joghurt, Babyspinat und den eingelegten Schalotten servieren.

Man kann die Pfannkuchen auch im Voraus zubereiten und zum Verzehr erwärmen.