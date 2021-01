Aktuell tendiert unsere Lust auf Fleisch gen Null. Das mag möglicherweise daran liegen, dass wir uns zu Hause wenig bewegen, kaum anstrengen, da bleibt der Heißhunger wohl aus. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass gerade so viele neue Kochbücher erscheinen, die sich mit Gemüseküche beschäftigen, dass wir einfach vergessen, Fleisch zu essen. Verantwortlich dafür sind vor allem Nigel Slater und Yotam Ottolenghi, die deshalb ziemlich häufig in unserer Kochkolumne auftauchen.

Sie suchen noch mehr Inspirationen zum Selberkochen? Hier geht es zu unseren aktuellen Kochbuchempfehlungen (Abo)

Im Wiederveröffentlichten "Simple" von Ottolenghi gibt es allein vier Rezept für Blumenkohl, jedes wert, nachgekocht zu werden. Blumenkohl gehört zu meinen Lieblingsgemüsen, in ihm zeigt sich mir die ganze Schönheit der Schöpfung, während Brokkoli mich an der Unfehlbarkeit des Schöpfers zweifeln lässt.

Lesen Sie hier eine Lobrede auf den Kreuzblütler.

Das Besondere an diesem Blumenkohlrezept, ist die Kombination aus Rohem und Gebackenem. Ottolenghi selbst schwärmt: "Es war eine Offenbarung, als ich zum ersten Mal gerösteten und rohen Blumenkohl zusammenbrachte ... So unterschiedlich die beiden sind, so gut passen sie zusammen".

Der Blumenkohlsalat eignet sich als Beilage oder als Teil verschiedener Vorspeisen. Bei uns bekommt er aber einen Soloauftritt. Er ist vollmundig, hat wunderbar abwechslungsreiche Texturen und macht satt und glücklich.

Vielleicht sollten wir uns trotzdem vornehmen, uns wieder mehr zu bewegen ...

120 einfache Rezepte, viele davon rein vegetarisch: "Simple" von Yotam Ottolenghi, Dorling Kindersley Verlag GmbH, 1. Edition 28.... Foto: DK-Verlag

Das Rezept - Blumenkohlsalat mit Granatapfel und Pistazien

Zutaten für 4 Personen

1 großer Blumenkohl (800 g)

1 Zwiebel, in grobe Ringe geschnitten (130 g)

5½ EL Olivenöl

25 g Petersilie, grob gehackt

10 g Minze, grob gehackt

10 g Estragon, grob gehackt

80 g Granatapfelkerne (von ½ Granatapfel)

40 g Pistazienkerne, geröstet und grob gehackt

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1½ EL Zitronensaft

Salz

Sie suchen weitere Inspirationen zum Selberkochen? Hier finden Sie über 150 Rezepte für jeden Tag.

Zubereitung

Den Backofen auf 200 °C (Umluft) vorheizen.

Ein Drittel des Blumenkohls in eine Schüssel raspeln und beiseitestellen. Den restlichen Blumenkohl in etwa 3 cm große Röschen zerteilen und diese mit den Blumenkohlblättern (falls

vorhanden) und der Zwiebel in eine zweite Schüssel geben.

Alles mit 2 EL Öl und ¼ TL Salz mischen, dann auf einem mit Backpapier bedeckten Backblech verteilen.

Etwa 20 Minuten im Ofen rösten, bis die Röschen gar und goldbraun sind. Aus dem Ofen nehmen und zum Abkühlen beiseitestellen.

Mehr zum Thema Blumenkohl ist der nächste It-Kohl Kohl macht sich fein

Das abgekühlte geröstete Gemüse mit 3½ EL Öl, den Blumenkohlraspeln, den übrigen Zutaten sowie ¼TL Salz in eine große Schüssel geben.

Alles behutsam durchheben, dann auf einer Platte anrichten und servieren.