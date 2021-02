Nahöstliche Küche zu Hause? Vermutlich gehen Sie für authentischen Genuss auch lieber ins Restaurant. Zu viele spezielle Zutaten, zu viele spezielle, kostbare Gewürze. Gottseidank schafft es die iranische TV-Köchin und Kochbuch-Bestsellerautorin Sabrina Ghayour, einem die Schwellenangst zu nehmen. Sie ist Alltagsköchin aus Leidenschaft, zwar in den Aromen des Irans und Nahen Ostens verwurzelt, aber nach all ihren Reisen doch so flexibel, Einflüsse anderer Länderküchen in die Rezepte ihrer Kindheit mit einzuarbeiten. Gibt es eine bestimmte Zutat nicht, ersetzt sie sie einfach durch eine andere. Heißt: orientalische Küche, ja, aber so simpel konstruiert, dass sie als schnelle Alltagsküche taugen.

Deshalb heißt ihr neues Kochbuch "Simply - einfache Rezepte aus der Küche Persiens". Und beim Durchblättern sieht jeder: stimmt - und macht gleich Appetit. Blumenkohlsuppe mit Kreuzkümmel oder Kurkuma-Hähnchenspieße, Cannelini-Bohnen-Stampf mit Tahini oder geröstete Paprika mit Pistazien und Dill-Joghurt, Lammkebab mit Kurkuma oder Rindfleisch-Pide für Faule: Alle Zutaten sind auf dem Wochen- oder im Supermarkt zu bekommen. Und schon beim Lesen ahnt man, wie es später am Herd duften wird.

"Simply - Einfache Rezepte aus der Küche Persiens". Sabrina Ghayour, 2021 Hölker Verlag, 240 Seiten, 28 Euro Foto: Hölker Verlag / promo

Eine schnelle, knusprige und preiswerte Sache zum Wochenende sind Ghayours Chicken Wings, ein Produkt, das danach kein Mensch mehr als Convenience-Food mit Fertigpanade essen will. Ihre Variante lebt von einer süß-scharfen Marinade. Und das Fleisch, sagt sie, dürfe im Backofen ruhig gut anrösten, denn das trage zum Geschmack bei. Na dann, fröhliches Knabbern!

DAS REZEPT: Chicken Wings mit Datteln und Ingwer

Zutaten (für 4 bis 6 Portionen)

1 kg Hähnchenflügel

für die Marinade

250 g große Datteln, entsteint und grob gehackt

1 Stück Ingwer (5 - 7 cm), geschält und grob gehackt

2 EL Reisessig

2 EL Knoblauch

1 gehäufter EL gemahlener Ingwer

1 EL Knoblauchgranulat

2 gehäufte EL griechischer Joghurt

Saft einer Zitrone

3 EL kochendes Wasser

Meersalzflocken

Zubereitung

Die Zutaten für die Marinade in die Küchenmaschine geben, großzügig mit Salz würzen und glatt pürieren.

Die Hähnchenflügel am besten in einen Kunststoffbehälter legen und die Marinade darübergießen. Mit Salz und Pfeffer würzen und die Hähnchenflügel dann mit beiden Händen rundherum sorgfältig mit der Marinade einreiben. Mit Frischhaltefolie abgedeckt 1 Stunde oder sogar über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Den Ofen auf 220 Grad (200 Grad Umluft) vorheizen. Ein großes Backblech mit Backpapier auslegen.

Marinierte Hähnchenflügel darauf ausbreiten und 45 Minuten dunkelbraun backen, dabei nach der Hälfte der Zeit wenden. Die Oberfläche darf gern leicht angebrannt sein. Sofort servieren.

Tipp

Schmeckt toll z. B. mit Süßkartoffelspalten aus dem Backofen oder mit einem Tomaten-Erdnuss-Salat. Den macht Sabrina Ghayour so: Fürs Dressing 7cm geriebenen Ingwer, 2 EL Olivenöl, 1 gehäuften EL ungesüßte Tamarindenpaste, 1 EL helle Sojasauce, 1 EL Honig, 1 Prise Meersalz und frisch gemahlenen Pfeffer glatt rühren. 1 kleine rote gehackte Zwiebel untermischen und ziehen lassen. 200 g Cherrytomaten halbieren und in einer Schüssel mit 2 Handvoll gesalzenen Erdnüssen und einem kleinen Bund gehacktem Koriander mischen. Mit dem Dressing vermengen, bei Raumtemperatur servieren.