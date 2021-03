Heute gibt es was von Tim Mälzer. Zumindest denke ich, dass er es so gemacht hat. Ich muss gestehen, ich habe nur das fertige Gericht gesehen, das er in seiner (in Wiederholung laufenden) Sendung "Tim Mälzer kocht" präsentierte. Das sah so vielversprechend aus, dass ich es gleich am nächsten Tag als Fantasierezept nachkochen musste. So habe ich anstelle von Babyspinat Cime di Rapa verwendet, der wird inzwischen selbst auf Wochenmärkten angeboten, meist heißt er da Stängelkohl oder wilder Brokkoli. Ich mag ihn, weil er schöne Bitternoten mitbringt, das passt hier ganz gut. Ich hätte natürlich auch gleich auf die Seite des NDR gehen können, da ist sein Originalrezept aufgelistet. Darauf bin ich aber erst später gekommen.

Kartoffelrisotto ist aber so simpel, dass man eigentlich kein Rezept braucht, wenn man schon mal ein Risotto gekocht hat. Ich habe aber den sonst verbindlichen Safran weggelassen und durch Muskatnuss ersetzt, was besser zur Kartoffel passt. Mälzer hat das auch so gemacht, wie ich gerade sehe. Scamorza drüber zu hobeln und damit eine leicht säuerliche Rauchnote in das Kartoffelrisotto zu bringen, das habe ich mir aber abgeschaut und muss neidlos anerkennen: prima Idee. Überhaupt, in seiner einige Jahre alten Kochsendung reißt sich der Junge am Riemen, keine verbalen Entgleisungen, wenig Rumgemecker, dafür viel Kochverstand und alltagstaugliche Rezepte, die Lust aufs Nachkochen machen. Mälzer wirkt da ein bisschen wie Jamie Oliver auf Plattdeutsch, mit ein bisschen mehr Testosteron eben - eigentlich gar nicht unsympathisch.

Sein Kartoffelrisotto mit Scamorza brachte mich aber noch auf eine andere Idee, die ich parallel umsetzte. Sie ist ein bisschen "posh", schmeckt aber verteufelt gut. Falls man mal eben 20 Gramm Trüffel übrig hat und für Zwei etwas kochen möchte - dann ist das ist meine Empfehlung: Kartoffel-Parmesan-Risotto mit Trüffel und pochiertem Ei!

Kann man so machen: Kartoffel-Parmesan-Risotto mit Trüffel und pochiertem Ei Foto: Kai Röger

DAS REZEPT: Kartoffelrisotto mit Scamorza und Cime di Rapa

Zutaten (für 4 Personen)

800 g Kartoffeln

200 g Cime di Rapa

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

ca. 500 g Gemüsebrühe

geriebene Muskatnuss

Salz und Pfeffer

80 g Parmesan

80 g Scamorza

1 Schuss Weißwein

reichlich Butter (ca 100 g)

Zubereitung

Zwiebel würfeln, Knoblauch kleinhacken, Cime di Rapa in 2 Zentimeter große Stücke schneiden, Kartoffeln schälen und in 0,5 Zentimeter Würfel schneiden.

In einer großen Pfanne zuerst die Zwiebel in 1 EL Butter glasig dünsten, dann den Knoblauch und den Kohl hinzugeben, kurz mitbraten lassen und zuletzt die Kartoffelwürfel unterrühren. Mit Weißwein ablöschen. Wenn der eingekocht ist, Gemüsebrühe angießen, so dass die Kartoffelwürfel zur Hälfte bedeckt sind. Ca. 10 Minuten unter rühren köcheln lassen und immer wieder Gemüsebrühe nachgießen.

Wenn die Kartoffeln gerade noch so Biss haben, die Pfanne vom Herd nehmen, Muskatnuss darüber reiben, 2 EL kalte Butter und den geriebenen Parmesan unterrühren, so dass eine sämige Soße entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und heiß servieren. Zuletzt den Scamorza darüberreiben.

Abwandlung - Kartoffelrisotto mit Trüffel und Ei

Zutaten wie oben, aber:

anstelle der Gemüsebrühe Kalbsbrühe verwenden,

den Cime di Rapa und den Scamorza weglassen,

10 Gramm Trüffel und ein Ei pro Person zum Anrichten vorbereiten.

Zubereitung

Wie oben. Aber parallel einen großen Topf mit Wasser und einem Schuss Essig zum Kochen bringen, einen Strudel erzeugen und immer nur ein Ei ohne Schale aus einer Suppenkelle in den Strudel gleiten lassen. Nach 3 Minuten mit einer Schöpfkelle herausnehmen und abtropfen lassen.

Trüffel säubern, harte Schale entfernen, kleinhacken und zum noch kochenden Risotto geben.

Das fertige Kartoffelrisotto wird auf einem Teller gegeben, das pochierte Ei darauf platziert und der Trüffel darübergehobelt.

