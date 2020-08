Was - außer dem Gugelhupf - ist der Inbegriff von Omas Sonntagskuchen? Genau: der vom Blech.

Einer, der auch noch bis Montag und vielleicht Dienstag reicht. Einer mit Hefeteig und Obst, das, noch warm, auf dem fluffig aufgegangenen Teig traumhaft schmeckt, sich aber an den Tagen danach so schön in den Boden eingekuschelt hat, dass der Rest vom Kuchen supersaftig schmeckt.

Wenn der Sommer sich dem Ende zuneigt, muss es natürlich Pflaumenkuchen sein. Den gönnen wir uns jetzt aber noch nicht, obwohl es die ersten Zwetschgen längst zu kaufen gibt. Nein, wir lassen noch die Sonne vom Backblech leuchten, belegen es mit vollreifen Aprikosen und gönnen ihnen einen Hauch Karibik.

Anna Walz, Konditorin in fünfter Generation und, wie sie sagt, "in der Backstube der Eltern aufgewachsen", hat sich für eine ungewöhnliche Blechkuchenversion mit Kokosaromen entschieden. Dass sie auch schlichtes Backwerk zu etwas Besonderem machen kann, beweist sie in einem Büchlein, das jetzt ganz neu bei Graefe und Unzer erschienen ist: "Lieblingsblechkuchen".

Die, sagt die freiberufliche Foodstylistin und Rezeptautorin, seien zwar auf den ersten Blick nichts Aufregendes, sondern vor allem schnell gemacht, gut zu transportieren, gut einzufrieren und reichten immer auch für eine größere Gesellschaft. Aber sie seien eben auch mit ein paar Tricks schnell aufgepeppt: aromatisierter Teig, veränderter Obstbelag, ein bisschen Creme als Basis, ein neues Topping. Wie das funktioniert, zeigt sie in dem Band, der mehr Ratgeber als Backbuch ist.

Und auch der folgende Blechkuchen geht schnell, Sie müssen einfach 45 Minuten zusätzlich für den Hefeteig einplanen. Denn der will ja in Ruhe gehen können.

REZEPT Aprikosen-Kokos-Kuchen

Zutaten (für 24 Stücke)

300 ml Kokosmilch

1 Würfel frische Hefe

225 g Zucker

500 g Mehl

Salz

1 Ei (Größe M)

225 g Butter

1,5 kg Aprikosen (ersatzweise 2 Dosen Aprikosen à 475 g Abtropfgewicht)

150 g Mandelplättchen

außerdem

1 Backblech (Innenmaße 41 mal 35 cm)

Butter fürs Blech

Mehl zum Arbeiten

Zubereitung

250 ml Kokosmilch handwarm erwärmen und mit zerbröckelter Hefe und 1 EL Zucker verrühren. 10 Minuten stehenlassen. 55 g Zucker, Mehl und 1 Prise Salz mischen. Hefemilch, Ei und 75 g zimmerwarme Butter dazugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen.

Ofen auf 200 Grad (Ober- / Unterhitze) vorheizen. Backblech fetten, mit Backpapier auslegen. Aprikosen waschen, halbieren und entsteinen. Übrige Butter (150 g), restlichen Zucker (150 g) und 50 ml Kokosmilch in einem Topf schmelzen und 1 bis 2 Minuten köcheln lassen. Mandeln einrühren.

Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche auf Blechgröße ausrollen, auf das Backpapier geben und mit Aprikosen belegen. Mandelmasse darüber verteilen.

Den Kuchen im vorgeheizten Ofen (mittlere Schiebeleiste) ca. 35 Minuten backen. Auf einem Küchenrost auskühlen lassen.

"Lieblingsbechkuchen", Anna Walz, Gräfe und Unzer Verlag 2020, 64 Seiten, 9,99 Euro Foto: Gräfe und Unzer / promo

