Obwohl kaum jemand mehr die Klimakrise bestreitet, tun wir nach wie vor nicht genug dafür, um das Klima ausreichend zu schützen und das von uns selbst gesteckte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Warum das so ist, was passieren müsste, welche Folgen der Klimakrise schon spürbar sind, wie eine starke Wirtschaft und ein starker Klimaschutz zusammen funktionieren und was jeder einzelne tun kann - darum und mehr geht es im Gradmesser, unserem neuen Klimapodcast.

Wir werden über diese Themen sprechen mit Klimaforschern, Energie- und Verkehrswissenschaftlerinnen, mit Ökologen und Ökonomen sowie mit anderen Experten und Betroffenen. Im Klimawahljahr analysieren außerdem die Fachredakteurinnen und Fachredakteure des Experten-Newsletters Tagesspiegel Background Energie und Klima Wahlprogramme der Parteien und politische Entscheidungen in Deutschland sowie auf internationaler Ebene.

Und wir möchten gerne auch Ihre ganz konkreten Fragen zum Klima und zum Klimaschutz beantworten. Sie können sie hier stellen unter gradmesser@tagesspiegel.de - im Podcast wird sie dann beantwortet. Wir freuen uns darauf!