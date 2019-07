Leider leer bei der Fashiontec





In der Ausstellerhalle der Fashiontec im Festsaal Kreuzberg hält sich der Besucherandrang in Grenzen. Auch in der Halle, in der die Keynotes und Talks stattfinden, sind viele Sitzplätze frei. Rund 560 Gäste wurden bisher gezählt. (Sophia Steube)