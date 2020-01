Es sieht so aus, als wäre ein frischer Wind durch die Sichtbetonschluchten des Kunstgewerbemuseums am Kulturforum geweht. Die Modeinstallationen von „Connecting Afro Futures. Fashion x Hair x Design“ bespielen die Flächen rund um das zentrale Treppenhaus und unter das Lüneburger Ratssilber Renaissance Saal haben sich ein knallrotes Damenpissoir, Mauersteine aus Jeans und ein Schlauchboot gemischt, das sich von alleine aufbläst und wieder in Größe einer 2-l-Flasche für die nächste Wanderetappe verstauen lässt. Im Rahmen der neuen Nachwuchsinitiative „German Design Graduates“ wurden 42 Abschlussarbeiten von zwölf Deutschen Designschulen ausgewählt, um einen repräsentativen Überblick darüber zu bieten, worüber an den Hochschulen im Produkt- und Industriedesign nachgedacht wird, was die jungen Gestalterinnen und Gestalter bewegt und was möglicherweise den Markt in den nächsten Jahren bestimmen wird. Die Bandbreite reicht dabei von „ich habe mich schon immer gefragt, warum es das nicht gibt“ bis zu Konzepten für die Städte der Zukunft, von Christoph Tochtrops multifunktionalen Drehgerät „Vinson“, das in der Werkstatt als Bohrer und Schleifgerät und in der Küche als Pürierstab und Schneebesen funktioniert bis zu Sabrina Großkopps Design Fiction „Schlaraffenstadt 2040“, in der Ausscheidungen und Biomüll gegen Nahrung getauscht werden sollen.

Neben der Ausstellung im Kunstgewerbemuseum lohnt sich auch ein Besuch der parallel entstandenen Datenbank aller eingereichten Arbeiten. Dort findet man auch die Projekte der Hungdesignerinnen und -designer, die im Rahmen der „German Design Graduates“ mit Preisen wie temporären Arbeitsverträgen, Coachings oder Ausstellungsmöglichkeiten auf Messen ausgezeichnet wurden, es aber nicht ins Kunstgewerbemuseum geschafft haben. So wie Marie Radke von der Universität der Künste, die mit "Familie Hempel", ihrer gutgelaunten Hommage an den Kleiderstuhl, sowohl ein Feature im Dear Magazin, als auch eine Präsentation bei der Messe Ambiente in Köln gewann. Wer ausstellungswürdig erscheint und mit wem die Industrie arbeiten möchte, können zwei Paar Schuhe sein.



Ingolf Patz

Mehr zum Förderprogramm „German Design Graduates“ auf der Modeseite des Tagesspiegels vom 2.11.

Die „German Design Graduates“ präsentieren sich noch bis zum 10. November im Kunstgewerbemuseum in Tiergarten, Di-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr.