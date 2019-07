Hien Le ist in Kreuzberg aufgewachsen. Am Kottbusser Tor ist er in den Kindergarten gegangen, hier hat er die Schule besucht, und in der hat er heute sein Atelier. Seit 2009 hat er sein eigenes Modelabel. Für seine aktuelle Sommerkollektion hat er auf Models verzichtet und stattdessen Menschen in seinen Kleidern fotografieren lassen, die für ihn Kreuzberg ausmachen. Dazu gehört zum Beispiel Rosa, Kellnerin im Gorgonzola Club, die Hien Le kennt, seit er als Student zum Stammgast in ihrem Lokal wurde. „Sie ist die netteste Kellnerin, die ich je erlebt hab.“ Ich habe ihr extra einen roten Rock angefertigt.

Oder Ferit Tatlici, der vor 30 Jahren nach Kreuzberg kam und in seinem Laden „The Biker‘ Shop“ Fahrräder verkauft und repariert auch das von Hien Le. „Ferit war sehr skeptisch, als ich ihn fragte, ob er sich fotografieren lässt. Er sagte: ‚ich will nicht berühmt werden‘. Aber darum ginge es Hien Le ja auch gar nicht. Niemand sollte sich verkleidet fühlen. Das hat dann auch bei Ferit geklappt: „Er war sehr profimäßig und das Hemd mochte er sehr.“

Hea-Yung Kim hingegen wollte sofort mitmachen und alles mal anprobieren. Sie lebt seit mehr als 35 Jahren in Kreuzberg, war lange Geschäftsführerin von „Rocco und seinen Brüdern“. Heute führt sie gleich zwei Läden – einen Second-Hand-Shop am Lausitzer Platz und das koreanische Lokal „Crazy Kims“ in der Muskauer Straße. Hier hat Hien Le auch sein Lookbook für den nächsten Herbst fotografiert, dieses Mal wieder mit richtigen Models.