Pop up Mercato, Grimmstraße 10 in Kreuzberg, Samstag von 10 bis 18 Uhr Mehr zu Nove hier

Einen passenderen Ort für einen vorweihnachtlichen Einkauf wird es an diesem Wochenende in Berlin wahrscheinlich nicht geben: Eine kleine lichte Kapelle, die zum ehemaligen Krankenhaus an der Urbanstrasse gehörte und jetzt vor allem für Yogastunden genutzt wird. Hier zeigt Janina Waschkowski zum ersten Mal ihr Label Nove. Fünf Jahre hat sie daran getüftelt. Alles begann, als sie mit 25 Jahren zum ersten Mal schwanger wurde. „Eigentlich eine tolle Zeit, aber ich habe einfach nichts Schönes zum Anziehen gefunden, vor allem keine Kleidung, die ich auch nach der Geburt noch hätte tragen können“, sagt sie.Also begann Waschkowski, sich mit einer Modedesignerin Kleidung auszudenken, die mitwächst. Man ahnt nicht, wie viel in ihr steckt: hier ein bisschen mehr Stoff am Wickelrock, ein höherer Bund an der Hose, eine genähte Kurve in einem Kleid. Den Entwürfen sieht man nicht an, dass auch hochschwangere Frauen sie tragen können. Sie sind elegant, zurückhaltend und perfekt für den Beruf geeignet. Das Wort „Umstandsmode“ mag Janina Waschkowski auch gar nicht, sie will ja Kleidung für jede Lebensphase entwerfen. Damit das funktioniert, gibt es an diesem Samstag auch eine Stilberatung.Und Janina Waschkowski hat sich Verstärkung eingeladen. Die getrockneten Blumen von Mio Misha dienen nicht nur der nachhaltigen Dekoration des ehemaligen Andachtsraums, sondern können auch gekauft werden. Die Zweige sind gerade jetzt im Winter eine schöne Alternative zu Schnittblumen, die von weither eingeflogen werden. Gebäck und Cookies kommen aus der Bäckerei Dilekerei. Auf dem Sofa von Sitzfeld kann man sich nicht nur ausruhen, sondern es auch kaufen – Gleiches gilt für die Beistelltische von Johanenlies. Aus diesem Designstudio kommen auch die Garderobenständer, an denen die Nove-Kollektion hängt. Es gibt aber auch kleine Geschenke wie Eierbecher aus Marmorresten und ein eleganter Messerblock – ohne Messer natürlich, denn die zu verschenken, bringt Unglück. Und weil es hier ja im weitesten Sinne um Familienplanung geht, fügen sich die Schulranzen und Taschen des Berliner Labels Hänska gut in die Präsentation ein.