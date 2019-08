Was Cooles mit Perlen. So kurz und knapp kann man das zusammenfassen, womit sich Stefanie Blank und Valerie Thiesmeyer beschäftigen. Sehr geschmackvoll haben sich die beiden Frauen ihre Büroräume in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms eingerichtet. In gelben Metallspinden hängen die fast ausschließlich schwarzen Sweatshirts, Hosen, Seidenblusen und Blousons. Alle bestickt mit ebenso schwarzen Perlen aus einem japanischen Familienbetrieb - matt und glänzend und sehr exakt in verschiedenen Längen und Breiten geschnitten. Ein breites Band aus Perlen zieht sich von der Schulter bis zum Ärmelbündchen auf Sweater und Jacke, bei den Hosen bedecken die Perlen die Seitennaht – keine Frage worum es den Frauen geht: Sie wollen die handwerkliche Kunst der indischen Perlenstickerei in den Mittelpunkt stellen. Deshalb haben sie ihr Label auch „Manakaa genannt“. Das heißt auf Hindi „Perle“.



Alles begann 2015, als eine Freundin einen Stick-Workshop für Frauen am Goethe-Institut in südindischen Bengaluru leitete. Am Ende war die Frage, kann daraus mehr entstehen? Valerie Theismeyer und Stefanie Blank, die lange für eine NGO arbeitete, fanden, ja, wenn man die Perlenstickerei ohne die traditionellen, floralen Muster und statt in schillernden Farben monochrom in schwarz mit moderner Kleidung verbindet und natürlich sollte auch alles andere den modernsten Standards entsprechen. Die beiden Frauen, die sich über ihre Kinder kennengelernt hatten - jeweils Zwillinge - konnten sich gut vorstellen, zusammenzuarbeiten. Das mussten sie auch, denn das Projekt gestaltete sich komplizierter, als gedacht.