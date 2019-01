Vom Besucheransturm profitierte auch die Selvedge Run. Die Spartenmesse, auf der handwerklich hochwertige Marken und Denim-Manufakturen ausstellen, war vor der Saison von der Panorama übernommen worden und in die Hauptveranstaltung integriert worden. Erstmals fand sie nun als Segment der Panorama in der Eingangshalle des Messegeländes statt. Den Ausstellern hat die Fusion nicht geschadet. Im Gegenteil: Die bewährten Einkäufer seien weiterhin gekommen, zudem habe es zusätzliches Interesse von den Besuchern der Panorama gegeben.

Auch am Mittwoch hielt der Zuspruch an, in den neun Messehallen des ExpoCenters City unter dem Funkturm herrschte reges Treiben. Davon, dass in der Branche derzeitimmer wiederZweifel an der Berechtigung traditioneller Modemessen geäußert werden, war auf der Panorama nichts zu spüren. Im Gegenteil: Viele der über 600 Aussteller hatten sich diesmal mit aufwändigen Messeständen besonders ins Zeug gelegt.