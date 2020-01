Am 5. September 2020 erscheint die japanische Athletes and Abilities. Auf 16 Seiten werden die Paralympics Tokyo 2020 vorgestellt und die spannenden Geschichten hinter den AthletInnen erzählt. Gerne können Sie die Chunichi Shinbun angsprechen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen möchten, um sich der Leserschaft von 450.000 Menschen in Tokio und Nagoya präsentieren möchten.

Die Chunichi Shinbun ist ein japanisches Medienunternehmen mit Sitz in Nagoya, Aichi, das sowohl die Tageszeitung „Chunichi Shimbun“ in Nagoya und Umgebung als auch die Tageszeitung „Tokyo Shimbun“ in der Hauptstadtregion herausgibt. Die beiden verbundenen Regionalzeitungen bilden mit einer zusammengerechneten Auflage von 2,7 Mio. die drittgrößte Zeitung des Landes.

Die japanische Athletes and Abilities wird der Tokyo Shimbun am 5. September 2020 beigelegt.

Wenn Sie Anzeigenkunde werden möchten, kontaktieren Sie bitte XX telefonisch unter XX oder per Mail an XX.

Die japanische Ausgabe Athletes and Abilities wird von der Tokyo Shimbun in Kooperation mit dem Tagesspiegel, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und dem Goethe Institut Tokyo herausgegeben. Die Zeitung gehört zum Zeitungsprojekt Paralympics Zeitung (PZ), berichtet über die Paralympischen Spiele, die Potenziale von Menschen mit Behinderung sowie die Bedeutung von Sport und Rehabilitation. Publiziert werden Ausgaben in deutscher, englischer und japanischer Sprache. Zum ersten Mal erschien sie zu den Paralympischen Spielen in Athen 2004. Seitdem wurde die Zeitung mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Die englisch-sprachige Ausgabe der PZ heißt Athletes and Abilities. Die Artikel stammen von NachwuchsredakteurInnen aus Deutschland, Großbritanien und Japan im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Herausgegeben wird die Paralympics Zeitung vom Verlag Der Tagesspiegel und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Deutscher Behindertensportverband e.V. – National Paralympic Committee Germany (DBS-NPC) ist langjähriger Projektpartner. Die beiden deutschen Ausgaben der Paralympics Zeitung erscheinen als Beilage in Tagesspiegel, ZEIT und Handelsblatt mit einer Auflage von drei Million Exemplaren pro Ausgabe. Die englische Ausgabe wird EU-weit verschickt.