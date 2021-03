Strafrecht ist kein gesellschaftliches Erziehungsmittel, sondern Ultima Ratio.

Vor dem Gesetz sind einige ungleicher

Kurzfristig ist eine kaputtgesparte Justiz für die Verteidigung natürlich leichter „abzuwehren“.

Ja. Ich finde, dass Mobilität in einer Stadt wie Berlin eine Grundversorgungs-Voraussetzung von gesellschaftlicher Teilhabe ist. Außerdem verschwendet das die Ressourcen von Justiz und Staatsanwaltschaft. Da könnten Kapazitäten frei gemacht werden, die Herr Knispel gut gebrauchen könnte.

Strafverteidiger Stefan Conen – Warum sind vor dem Gesetz nicht alle gleich?

Ein Gespräch über Vorurteile, Clan-Kriminalität und die kaputtgesparte Berliner Justiz

Stefan Conen arbeitet seit gut 20 Jahren als Strafverteidiger in Berlin, hat unter anderem Bushido, Arafat Abou-Chaker, Mitglieder der Remmo-Familie und den Wettbetrüger Ante Sapina vor Gericht vertreten. In der Ringbahn spricht er mit „Tagesspiegel-Checkpoint“-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp darüber, was ihn antreibt, wie er seine Mandanten auswählt und ob es Menschen gibt, die er persönlich nicht verteidigen würde. Conen erzählt, warum „Moral“ vor Gericht keine Kategorie ist und warum Strafrecht kein „gesellschaftliches Erziehungsmittel“ ist. Außerdem Thema: die kaputtgesparte Berliner Justiz und den Ressourcenmangel im Kampf gegen die Kriminalität.

Kriminelle Energie ist nur eine andere Form von Ehrgeiz – also eigentlich eine gesellschaftlich positiv konnotierte Eigenschaft, die sich aber illegaler Mittel bedient. Wenn Sie mich fragen, ob jeder Mensch straffällig werden kann oder eine Neigung dazu hat: Ja, absolut. Jeder hat doch schon mal eine Grenze übertreten.“