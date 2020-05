Was ist heute so passiert? Am liebsten singen „Von Wegen Lisbeth“ über Berlins Alltag. Übers Bahnfahren, Döneressen und Verliebtsein. Jetzt ist der Alltag coronabedingt ziemlich anders – und das Leben von Frontmann Matthias Rohde ist es auch. Statt auf der Bühne hat „Tagesspiegel Checkpoint“-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp ihn für ein Gespräch auf der Zuschauertribüne der Columbiahalle getroffen und über die Anfänge der Band in Berlins Jugendclubs, den Coronaalltag und Coronasongs gesprochen.

Darüber was die Ringbahn mit großen Gefühlen zu tun hat und wie man aus Berlin Musik macht. Matthias Rohde erzählt wie er mit sechs Jahren als verkleidetes Hühnchen auf einer Greenpeacedemos politisiert wurde, was er als Regierender Bürgermeister tun würde und was er von Gentrifizierung und der AfD hält (wenig).

Matthias Rohde, Frontmann der Berliner Band "Von Wegen Lisbeth", und Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Weil Ringbahnfahrten derzeit vermieden werden sollen, wurde die Runde Berlin virtuell mit einem Ringbahnführerstandsvideo gedreht.

Den Checkpoint-Podcast "Eine Runde Berlin" finden Sie auch auf Spotify, Apple Podcasts.

