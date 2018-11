Am Freitagvormittag hob das Berliner Verwaltungsgericht das am Mittwoch ausgesprochene Verbot der rechten Demonstration im Regierungsviertel am Abend des symbolträchtigen 9. November auf. Danach legte Innensenator Andreas Geisel Beschwerde gegen die Entscheidung vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) ein, doch auch dort unterlag der SPD-Politiker. Alexander Fröhlich erklärt im Gespräch mit Hannes Soltau, was dahinter steckt.