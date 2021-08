In seiner Rolle als Jo Gerner hat Wolfgang Bahro in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in den vergangen 28 Jahren in gewisser Weise mehrere Leben durchlebt. Er hat mindestens vier Mal geheiratet, noch mehr Kinder gezeugt und sich (fast) immer wieder geschieden. Er war Besitzer einer Fluglinie, einer Zeitung, einer Immobilienfirma, einer Anwaltskanzlei und diverser Restaurants und hat so viele Straftaten begannen, dass er dafür im wahren Leben wohl mehrere hundert Jahre ins Gefängnis gewandert wäre. Im fiktiven Berlin-Mitte hat er außerdem als Bürgermeister kandidiert. Wahlkampfslogan: "In Mitte lebt man Gerner".

Im Tagesspiegel-Podcast "Eine Runde Berlin" spricht Wolfgang Bahro über seine Langzeitrolle, die Verwechslungsgefahr zwischen Bahro und Gerner und das Abschalten nach Drehschluss. Er redet über die gesellschaftliche Relevanz von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und über die Frage, wie realistisch und auch politisch eine Soap heutzutage sein muss, um Erfolg zu haben.

"Normalerweise versucht sich die Serie politisch rauszuhalten, aber bei bestimmten Themen wie Faschismus und Nationalsozialismus ist die Haltung klar und da braucht es auch gar keine Diskussionen darüber. Kann sein, dass sich dadurch eine bestimmte Zielgruppe von der Serie distanziert, aber das ist dann auch gut so", sagt er.

Außerdem Thema: Wolfgang Bahro's Jugend in Charlottenburg, Annabelle’s Club, seine Mitgliedschaft bei den Freimaurern, keine Bürgeramtstermine, die Berliner-Schnauze, Corona-Leugner, ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Zukunftspläne.

Im Podcast "Eine Runde Berlin" drehen Schauspieler Wolfgang Bahro und Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp dieses Mal... Foto: Doris Spiekermann-Klaas

27 Stationen, 60 Minuten, 1 Gast: Wo lässt es sich besser über Berlin reden und streiten, wo Berlin mehr lieben, als in der Ringbahn – dem Berliner Mikrokosmos auf Schienen? Einmal im Monat nimmt sich Ann-Kathrin Hipp vom „Tagesspiegel Checkpoint“ ein Thema vor, eine Berlinerin oder einen Berliner mit und fährt eine Runde Ring.