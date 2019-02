An diesem Samstag startet der Tagesspiegel einen neuen Podcast. Die Tagesspiegel-Redakteure Fabian Löhe, Anna Sauerbrey und Hannes Soltau diskutieren mit Wissenschaftlerinnen, Publizisten und Think Tankern über die großen Strömungen und Ideen hinter dem täglichen Nachrichtenrauschen, über neue Bücher, Texte, Projekte und Ideen.

Zum Beispiel? In den ersten Folgen wird es um die Krise der Sozialdemokratie gehen, um den Aufstieg des Populismus, um das Verhältnis von Ost- und Westdeutschland, um Deutschlands Rolle in der neuen Welt(un)ordnung, um die Frage, was es eigentlich heute heißt, Feministin zu sein, um die letzten, wenigen Dinge, die nicht jederzeit verfügbar sind, um die Frage, ob eine gerechte Gesellschaft "Scoring" erlauben sollte - und ob wir eine neue Aufklärung brauchen. In dieser Pilotfolge erklären Anna Sauerbrey und Hannes Soltau, worum es geht.

Causa - Der Ideenpodcast erscheint jeden Samstag. Sie können den Podcast über Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und Spotify abonnieren - oder direkt auf Tagesspiegel.de anhören.

