„Cities for Rent“ ist eine gemeinschaftliche Recherche verschiedener Medienhäuser aus ganz Europa, die sich mit den aktuellen Umwälzungen auf den Wohnungsmärkten der internationalen Metropolen beschäftigt. Ausgangspunkt ist dabei die Frage, warum urbaner Wohnraum länderübergreifend immer weniger bezahlbar wird. Im Zuge der Recherchen wurde enthüllt, wie sich nationale und internationale Investmentfonds zunehmend auf dem Markt für Wohnimmobilien einkaufen und die Preise in die Höhe treiben.

Das Tagesspiegel Innovation Lab hat dabei die interaktiven Datenvisualisierungen und das visuelle Rahmenkonzept für alle teilnehmenden Medienhäuser entwickelt. Koordiniert wurde die gemeinsame Recherche von der Arena for Journalism in Europe. Die Arbeit wurde vom Investigative Journalism for Europe Fund (IJ4EU) unterstützt.

„Diese Recherche zeigt, wie viel Potenzial in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit von Redaktionen liegt – gerade in den Großstädten. Sie haben viele Probleme gemeinsam. Die steigende Wohnungsnot und soziale Segregation drängen besonders“, sagt Hendrik Lehmann vom Tagesspiegel Innovation Lab. „Es gibt aber noch eine Gemeinsamkeit: Fantastische Journalist:innen, die sich weder von Corona noch von fehlenden staatlichen Daten oder Sprachbarrieren aufhalten lassen. Wir freuen uns, Teil davon zu sein.”

„Das Tagesspiegel Innovation Lab steht für hochwertigen Datenjournalismus und eine kreative Herangehensweise an unterschiedlichste Themen. Die Arbeit von dem interdisziplinären Team ist seit dessen Gründung eine absolute Bereicherung für unsere Leserinnen und Leser und wir freuen uns mit allen Beteiligten des Projektes ‚Cities for Rent’ über die Auszeichnung“, so die beiden Chefredakteure Christian Tretbar und Lorenz Maroldt.

Der European Press Prize wird in insgesamt vier Kategorien vergeben und zielt darauf ab, Qualitätsjournalismus in Europa zu stärken.