Am 31. Oktober erscheint aus diesem Anlass eine achtseitige Sonderausgabe. Darin diskutieren unter anderem Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt, Checkpoint-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp und Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup über die Frage, wer denn nun eigentlich schuld war am Desaster des Hauptstadtflughafens. Das Streitgespräch wird auch im Podcast „Eine Runde Berlin“ veröffentlicht. Checkpoint-Karikaturistin Naomi Fearn widmet der Eröffnung einen eigenen Comic, Tagesspiegel-Autorinnen und -Autoren beleuchten den Baustellenfrust der letzten 14 Jahre, checken Kunst und Kulinarik am neuen Flughafen und berichten, wie es jetzt mit dem BER weitergeht.

„Die Eröffnung des BER markiert eine Zeitenwende für Berlin: Die Stadt verabschiedet sich vom Image des lustvollen Scheiterns und startet mit ein paar Jahren Verspätung den zweiten Versuch, jetzt auch als funktionierende Metropole weltweites Ansehen zu gewinnen. Wir haben seit der Absage im Jahr 2012 die Tage seit Nichteröffnung gezählt, 3073 werden es am Ende gewesen sein. Das sind auch 3073 verschwendete Millionen und 3073 Witze, über die am Ende keiner mehr lachen konnte. Mit großer Freude stellen wir am 31. Oktober 2020 unseren BER-Count-up für immer ein – wenn wir den Schalter noch finden“, sagt Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt.

Im Vorfeld der Eröffnung wird seit dem 17. Oktober zudem täglich mindestens ein Text in Print und Online veröffentlicht, der sich mit dem neuen Hauptstadtflughafen, seinen Nachbarn und den vielen offenen Problemen beschäftigt. So ist unter anderem das Tagesspiegel Innovation Lab der Frage nachgegangen, warum sich der Bau des BER vierzehn Jahre lang hingezogen hat und wieso es eigentlich zu so vielen Problemen kommen konnte. Entstanden ist ein 3D-Modell, das einen virtuellen Rundgang durch den Flughafen ermöglicht und dabei die wichtigsten baulichen Fiaskos samt ihrer Lösungen aufzeigt.

Alle bislang erschienen Texte zum BER finden Sie hier: https://www.tagesspiegel.de/themen/ber-flughafen/