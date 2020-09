Darin stellen 16 Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin leben oder zur Berlin Art Week ausstellen, ihre Werke vor. Neben großen Bildern, verteilt in der ganzen Zeitung, gibt es besondere Interviews mit prominenten Künstlern sowie hintergründige Recherchen zur Kunstszene in der Coronakrise, zum Handwerk, aus dem Kultur erst gemacht wird, und zur Wiederbelebung des Tacheles in Berlin. Digital geben ab Sonnabend prominente Berlinerinnen und Berliner persönliche Empfehlungen für die Kunstwoche, auch zum Dabeisein zuhause.

„Das kreative Überleben in Krisen ist eine Kunst, die Berlin gut kann“, sagt Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel. „Der Tagesspiegel nimmt aktiv am Berliner Stadt- und Kunstleben teil. Deshalb engagieren wir uns mit der Sonderausgabe für die Künstlerinnen und Künstler sowie für ihre wichtigen Orte, die für die Hauptstadt von Welt so maßgeblich sind und die nun dem Publikum langsam wieder offenstehen.“

In der Sonderausgabe finden sich unter anderem ein Interview mit dem in London ansässigen Kurator Hans Ulrich Obrist, der Berlins Aufstieg zur Kunstmetropole von Anfang an begleitet hat und heute zum "New New Deal der Kunst" aufruft. Zudem reden die Berliner Malerin Elvira Bach und ihr Sohn, Profi-Basketballer Maodo Lo, im gemeinsamen Gespräch über Berlin als Inspiration, das Verbindende zwischen Kultur und Sport sowie die Leidenschaft, aus der Kunst gemacht wird.

„Die Kunstszene macht Berlin einzigartig, international und divers. Mit der Sonderausgabe bilden wir die Vielfalt der Szene ab. Trotz Corona – Kunst wird gemacht“, sagen die Redakteure Birgit Rieger und Jan Oberländer, die die Ausgabe gestaltet haben.

Darüber hinaus informiert der Tagesspiegel am Mittwoch, den 9. September in einem „Art Week Spezial“ ausführlich über das Ausstellungsprogramm und die Kunstveranstaltungen in der Stadt, samt Gallery Weekend und Berlin Biennale – und mit jeder Menge Empfehlungen, auch für zuhause. Digital werden täglich Tipps zum Kunstherbst sowie weitere Beiträge online unter https://www.tagesspiegel.de/themen/kunst-in-berlin/ veröffentlicht.