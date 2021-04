„Der Applaus ist verhallt. Der Druck auf die Intensivstationen steigt aber weiter. Unsere Titelseite über die Berliner Pflegerinnen und Pfleger ist deshalb stellvertretend auch eine Würdigung der Arbeit aller, die in dieser Pandemie die letzte Verteidigungslinie bilden“, sagt Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar.

Der Tagesspiegel hat die Intensivpflegerinnen und -pfleger in verschiedenen Berliner Krankenhäusern gebeten, darunter die Charité und Vivantes-Kliniken, sich fotografieren zu lassen und hat sie in ihrem Arbeitsalltag auf den Intensivstationen begleitet. In seinem großen Report beschreibt Gesundheits-Experte Hannes Heine die Situation in den Kliniken zwischen Arbeitsüberlastung und Personalmangel.

