So besuchen die Tagesspiegel-Redakteurinnen und -Redakteure die Planungsbüros, in denen schon jetzt die Berliner Fahrradstadt von morgen entsteht, fahren mit dem E-Bike über Passstraßen in Vietnam, begleiten die Kultfigur Didi Senft, den Teufel der Tour de France, zum Prenzlauer Hügelmarathon und lassen sich von Berlins bester BMX-Fahrerin olympiareife Stunts zeigen. Dazu stellen sie die spannendsten Neuheiten der Fahrradsaison 2020 und die schönsten Fahrradbücher vor.

Auf ins Grüne: „Tagesspiegel Radfahren“ präsentiert zudem abwechslungsreiche Touren für Naturfans, Kulturfreunde, Genießer und Familien – empfohlen von Tagesspiegel-Autorinnen und -Autoren. Ob entlang der Wasserwege im malerischen Oderbruch, auf den Spuren der Berliner Industriekultur von Schöneweide bis Spandau, auf der Suche nach dem besten Spargel im Naturpark Nuthe-Nieplitz oder mit der Familie auf dem Weg zum Schöneberger Südgelände – insgesamt 22 Radtouren in Berlin, Brandenburg und Umgebung inkl. detaillierter Karten und nützlicher Tipps regen zum Nachfahren und Entdecken an.

